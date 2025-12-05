El PSPV denuncia que el CEO de Ribera Salud es quien suscribe el contrato de privatización del Hospital del Vinalopó

Archivo - El portavoz del PSOE en Les Corts, José Muñoz - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El PSPV ha denunciado que el hasta ahora CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, fue quien suscribió por parte del grupo sanitario la concesión del Hospital del Vinalopó, al que el PP concedió en 2024 una prórroga "sin realizar ningún tipo de auditoría", y ha censurado que en la Comunitat Valenciana "se siga apostando por empresas que deciden aumentar las listas de espera para incrementar los beneficios de su cuenta de resultados".

De este modo lo han manifestado el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, y el portavoz socialista de Sanidad, Rafa Simó, en declaraciones a los medios este viernes en València, días después de conocer el audio del CEO de Ribera Salud sobre las prácticas en el Hospital de Torrejón, en Madrid, que gestiona este grupo sanitario, en el se que daban instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

Muñoz ha advertido de que Gallart, "implicado en estas prácticas, fue la persona que firmó en nombre de Ribera Salud" la concesión al departamento de Elx-Crevillent. "No estamos hablando de cualquier persona, sino de la misma persona que tiene unos audios en los que habla que la sanidad privatizada lo que hace es aumentar las listas de espera para que la empresa gane más dinero", ha incidido.

El síndic socialista se ha remontado a 2007, cuando Gallart "firma en nombre de Ribera Salud ese contrato con la Generalitat del Partido Popular en la que se le concede la gestión del hospital público, por tanto, pasa a ser un hospital privatizado". Dicho esto, ha mostrado "las dudas" de si el CEO de Ribera Salud "asciende" en el grupo sanitario "por hacer este tipo de prácticas en otros lugares" y ha mostrado su preocupación por las 155.000 personas que atiende este departamento.

Ante esta situación, ha instado al Consell a explicar "qué está ocurriendo" y si lo ocurrido en Torrejón es "una práctica habitual también" en el centro sanitario alicantino, que ha recalcado que "debería haber sido revertido a la sanidad en mayo de 2025", pero fue "prorrogado por Carlos Mazón sin auditoría", ha denunciado. "El problema no es tanto de Ribera Salud, el problema lo tiene la Generalitat Valenciana, que no está controlando a las empresas privadas de la sanidad", ha advertido.

Además, ha acusado al Consell de estar "condenando a 155.000 personas que viven en este departamento a ir a un hospital que probablemente tenga peores indicadores y servicios que la sanidad pública valenciana". "Está condenando a un conjunto de ciudadanía valenciana a tener una sanidad privatizada y que, por tanto, su única opción sea la que está en manos de la empresa privada, por tanto, de una empresa privada que busca maximizar su beneficio", ha cuestionado.

RECLAMA EXPLICACIONES AL CONSELL

Por ello, ha reclamado que el gobierno valenciano dé explicaciones y "seguridad a la ciudadanía, que ve en estos momentos también con preocupación que pueden estar recibiendo una atención peor que la del resto de los valencianos". "Tienen que explicar si en el hospital hay listas de espera infladas voluntariamente, si se está produciendo esa reutilización de los instrumentos cardiológicos vitales para la ciudadanía y, por tanto, si ese servicio está siendo como el de Torrejón de Ardoz", ha aseverado.

A su juicio, "a todas luces debería ser así, porque la misma persona que firma el contrato es a la que ayer le pillan diciendo que esa es la manera de hacer negocio para Ribera Salud", que tiene "una parte de la responsabilidad, pero la gran responsabilidad es de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Sanidad, que es la que no está controlando adecuadamente esta situación", ha recalcado.

Con todo, el PSPV se ha sumado a la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de reclamar una auditoría, pero en este caso para el Hospital del Vinalopó, al tiempo que ha exigido ahora con "más sentido que nunca" la reversión a la sanidad pública de este centro: "Si estuviera gobernando el PSPV, hubiera sido revertido porque caducó la concesión en 2025 y se ha prorrogado de manera automática, sin ningún tipo de auditoría, porque Mazón lo decidió en un momento determinado".

Según el síndic socialista, todo ello es "un escándalo de primera magnitud porque están jugando con la vida de los alicantinos" y por ello la ciudadanía tiene "la obligación de exigir respuestas y la Generalitat Valenciana tiene la obligación de contestar, de hacer una auditoría y de revertir un sistema que se demuestra injusto y que afecta a lo más sagrado que existe para la gente, que es su salud".

UNA AUDITORÍA "REAL" Y NO UNA "BURLA"

De su lado, el portavoz socialista de Sanidad, Rafa Simó, ve evidente "la preocupación de la ciudadanía" atendida en el Hospital del Vinalopó, que "ellos mismos a veces a modo de chascarrillo se autodefinen como clientes". Además, ha reivindicado el trabajo del Botànic para revertir a la sanidad pública varios hospitales de la Comunitat Valenciana y ha considerado que ha "llegado el momento de romper con ese mantra falso de que la eficiencia viene de la mano de la privada".

Dicho esto, ha exigido "una auditoría real, que es una auditoría externa y que no esté hecha en base a los datos de parte que da Ribera Salud", y ha expuesto que los socialistas han pedido a lo largo de la legislatura "todos los informes en los que se ha basado el PP para no revertir este departamento" frente a la "burla que nos transmitieron el año pasado".

"Aquí la pregunta que nos surge a todos es en qué está pensando el nuevo Consell de Pérez Llorca, que ayer en voz de su portavoz --Miguel-- Barrachina dijo que aquí no pasaba nada y que todo hacia adelante, no podemos sentirnos más que indignados porque no sabíamos si estamos escuchando al portavoz del Consell o al portavoz de Ribera Salud, porque enmienda a su propio partido en algo que es de cajón", ha enfatizado.

Según ha expuesto Simó, "si se tiene una información de que el negocio se está poniendo por delante del cuidado de los pacientes, el Consell tendría que, como mínimo, exigirle una explicación a la empresa, a la persona que firmó la concesión del Vinalopó, para que dé explicaciones, ya no solo para el Consell, sino para los pacientes que día a día tienen que ir allí". "La opacidad y la falta de transparencia es la antesala de la mala gestión y de las corruptelas. Por eso exigimos luz, taquígrafos y reversión", ha zanjado.