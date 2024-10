El PSPV denuncia la "cruzada" del alcalde de Fanzara contra el MIAU y su "veto" a las ayudas al festival

CASTELLÓ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El PSPV de Fanzara ha lamentado que el alcalde de esta localidad, Marc Diago (PP), siga adelante con su "cruzada personal" contra el MIAU "al vetar todo tipo de financiación del festival artístico desde el Ayuntamiento", una decisión que supone -según los socialista- "una traba más para la continuidad del evento que ha dado renombre nacional e internacional a esta localidad del Alto Mijares y que ya se vio amenazada semanas atrás por la ordenanza censora del gobierno local".

La portavoz socialista, Mari Luz Ortells, ha criticado que en el pleno de ayer Diago y su equipo de gobierno no apoyaran la moción del PSPV que pedía mantener las subvenciones municipales al festival. Ortells también ha señalado que el alcalde "no es amigo de la democracia ni de la transparencia" al no dar explicaciones sobre su voto negativo al ser preguntado al respecto.

"Diago prefirió callar, dejando sin respuestas a los vecinos de Fanzara y a la organización del MIAU, que merecen saber por qué se está abandonando un proyecto que ha puesto a nuestro municipio en el mapa cultural", ha afirmado la portavoz socialista.

Según Ortells, el "veto" del PP al festival es la "venganza a la marea de apoyo que ha conseguido la organización tras plantar cara a Diago por su obsesión desmedida por controlar los mensajes del MIAU y coartar la libre creación artística y cultural".

Desde la dirección provincial del PSPV, la portavoz Ruth Sanz ha asegurado que los socialistas no permitirán que "la censura y el desprecio por la libre creación artística" acaben con el MIAU". "Defenderemos hasta el final la continuidad de este festival porque Fanzara no se concibe sin el MIAU, ni el MIAU sin Fanzara", ha añadido.

Además, ha anunciado que el PSPV exigirá financiación a otras instituciones "que no estén cegadas por la censura" para garantizar que el festival siga adelante.