PSPV denuncia que Diputación deja sin ejecutar el 80% de la inversión real pese a la excepcionalidad de dana

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valencia ha ejecutado apenas el 22% de la inversión real prevista para 2025, según los datos oficiales del segundo trimestre de la propia institución, "por lo que se deja de invertir prácticamente el 80% de los recursos".

De los 166 millones comprometidos, solo se han materializado 37 millones, un balance "inadmisible en un contexto de emergencia social y territorial en la provincia de València", tal y como ha denunciado en un comunicado el portavoz socialista en la corporación, Carlos Fernández Bielsa.

La situación es "especialmente grave" tras la devastadora dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó municipios enteros de la provincia. "Cada euro no ejecutado por parte de la Diputación en su presupuesto de 2025 es una oportunidad perdida para apoyar a los afectados. La Diputación no puede fallar en el momento en que más se necesita su presencia", ha señalado Bielsa.

Los datos conocidos de ejecución del presupuesto del segundo trimestre de 2025 "evidencian", además, "un retroceso respecto a cifras de etapas anteriores pese a tratarse de un año excepcional por la respuesta ante los efectos de la dana".

En 2022, con un gobierno progresista, el grado de ejecución a mitad de año alcanzaba el 50%. En contraste, la gestión actual de las derechas se queda en un 40% global, con un capítulo de inversión real paralizado al situarse en el 22%.

"Este gobierno provincial ha demostrado que prefiere la propaganda presupuestaria a la acción real y frente a la urgencia de miles de familias y municipios, la respuesta ha sido la parálisis como evidencian sus propias cifras. Nuestros pueblos y ciudades merecen una Diputación que gestione con eficacia y sensibilidad social, no un gobierno que da la espalda a la ciudadanía", ha señalado el portavoz socialista.