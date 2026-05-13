PSPV denuncia ante Fiscalía la circular de Sanidad por "boicotear" el proceso de regularización de personas migrantes

El sindic del PSPV-PSOE, José Muñoz, y la secretaria de Migraciones del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez, presentan ante Fiscalía la denuncia por la circular sobre el proceso de regularización de personas migrantes. - PSPV

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha presentado ante Fiscalía una denuncia para que investigue si la circular remitida por Conselleria de Sanidad a los centros de salud con una "instrucción directa" para "boicotear" el proceso de regularización extraordinaria de migrantes es constitutiva de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y odio.

El sindic del PSPV-PSOE, José Muñoz, y la secretaria de Migraciones del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez, han presentado este miércoles esta denuncia que ya fue anunciada la pasada semana por el portavoz socialista durante la sesión de control al president de la Generalitat. Entonces, Juanfran Pérez Llorca ya negó esta orden y rechazó "perder tiempo en la mentira" y hoy, en declaraciones a los medios, ha criticado que el PSPV intente "judicializarlo todo".

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, precisó que el documento sobre la regularización enviado desde la Dirección General de Atención Primaria se trataba de un "borrador" en el que "se estaba trabajando y puliendo" ante las "dudas" surgidas por este proceso.

Sin embargo, Muñoz ha afirmado que el Director General de Atención Primaria "envió un correo electrónico en el que adjuntaba una circular en el que instaba a todos los trabajadores de los centros de salud, de la Conselleria de Sanidad, a que en el caso de que fueran personas migrantes solicitando documentación para justificar el arraigo de cinco meses en España no se les diera".

En concreto, ha explicado que las personas migrantes solicitan el registro de alta en el SIP, la tarjeta sanitaria, o el registro de asistencia, que son "documentos válidos para poder demostrar este arraigo". Por ello, ha apuntado que con esta circular se podría haber incurrido en un delito de falsedad documental porque "lo que hace el Director General, presuntamente, es narrar unos hechos que son falsos al decir que no son válidos en derecho los registros de alta en el SIP o el registro de asistencias".

Además, "podría constituir un delito de prevaricación administrativa porque no es sólo un correo electrónico en el que aparece en el pie la firma del director general, sino que también hay una circular, por tanto, se podría estar dando una resolución administrativa que se está dictando a sabiendas de que es injusta". Por último, y "más preocupante" podría ser "un delito de odio porque lo que se estaría haciendo es discriminar a un colectivo determinado, en este caso al colectivo migrante, por motivos racistas".

Por ello, piden a Fiscalía que investigue los hechos y las personas que hayan podido participar. Así, en la denuncia se identifica al director general al ser quien firma la circular, pero también se pide que se investigie a "cualquier otra persona que haya podido tener conocimiento de los hechos porque sería ingenuo pensar que esta circular se envía sin el conocimiento del conseller de Sanidad", ha señalado.

"Ahí tendríamos dos alternativas, o que la Conselleria está absolutamente descontrolada, y cada director general hace lo que quiere, o podemos presumir que este envío del correo y la circular se hace a petición de Marciano Gómez", ha señalado.

"CESAR A TODA LA CÚPULA"

Así, ha vuelto a exigir al president de la Generalitat que "cese toda la cúpula" de la Conselleria de Sanidad comenzado por el conseller, Marciano Gómez, que hizo algo "muy preocupante: "En lugar de explicar que habían enviado este correo, que les habían pillado y que tuvo que rectificar, dijo que era mentira cuando el que estaba mintiendo era él, porque esta circular, este correo, se envió".

Además, ha señalado que en el propio correo "se advierte a los profesionales de la sanidad pública que no puede ser difundido a terceros". "Quien algo esconde, algo teme y esto es una demostración que el director general y la Conselleria de Sanidad sabía que lo que estaban enviando no era legal", ha afirmado.

Muñoz ha recalcado que ya advirtieron a Pérez Llorca en la sesión de control que el PSPV "no permitirá que la Conselleria de Sanidad ni el gobierno de Pérez Llorca boicotee este proceso ni el racismo institucional".

En ese sentido, ha afirmado que hay "una línea política generalizada por parte de Pérez Llorca para asumir la prioridad nacional de Vox sin ningún tipo de problemas y también hay una línea política del PP de boicotar el proceso de regularización como se han visto con el alcalde de Alicante y la alcaldesa de València, que han ido eliminando servicios de ayuda para biocotear este proceso de regularización", ha lamentado.

Por su parte, la secretaria de Migraciones del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez, ha apuntado que "es una traba al proceso y una vulneración a la normativa de la constitución de los derechos de las personas migrantes" y ha recordado que es obligación de la Generalitat facilitar el proceso de regularización: "Hay que seguir defendiendo la humanidad y no la deshumanización, que es lo que están intentando hacer el PP y Vox al obstaculizar los trámites". Así, ha recordado que en la Comunitat Valenciana en los últimos años hay en torno a más de un millón de personas extranjeras.