El PSPV denuncia que la Generalitat "hace volver" a bomberos enviados a otras CCAA por "falta de medios" en la Comunitat

VALÈNCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, ha denunciado que la Generalitat "ha hecho volver" a parte del dispositivo de bomberos desplazados a otras comunidades autónomas como Castilla y León al registrarse en los últimos días diversos incendios forestales en la Comunitat Valenciana, situación que para los socialistas evidencia "la precariedad y falta de medios de la Generalitat para hacer frente a sus propias emergencias".

En un comunicado, ha denunciado la "improvisación y frivolidad" del Consell en la lucha contra incendios y ha afeado al gobierno valenciano que anuncie "el envío de bomberos a otras comunidades autónomas para después tener que recular y hacerlos volver".

Para Andújar, se ha puesto en evidencia "la bochornosa actuación de Carlos Mazón en su intento de utilizar políticamente los incendios forestales siguiendo a pies juntillas la estrategia del PP de atacar al Gobierno de España por todo".

Además, ha reprochado al jefe del Consell que, con su actitud, "ha vuelto a hacer el ridículo poniendo en evidencia la improvisación y la falta de recursos y de personal en Emergencias". "El lunes anunciaba a bombo y platillo el envío de bomberos para colaborar en la extinción de los incendios de Castilla y León, y ayer tuvo que recular y hacer volver a parte del dispositivo enviado por los incendios que se declararon en la Comunitat Valenciana", ha agregado.

Sin embargo, a su juicio, "lo más grave es que por la tarde tuvo que solicitar la colaboración de unidades de Cataluña y Aragón para atender adecuadamente diversos fuegos en Castellón". "Estamos ante una utilización partidista de la Administración que es muy lamentable", ha cuestionado.

"El presidente del Ventorro ha vuelto a demostrar una vez más su incapacidad para gestionar la Generalitat y no desaprovecha ni una oportunidad para hacer patente esa incompetencia que nos llevó a la peor catástrofe sufrida por los valencianos el 29 de octubre de 2024", ha continuado.

FALTA DE PERSONAL Y UNIDADES "INCOMPLETAS"

Además, la responsable de Justicia del PSPV en Les Corts ha recalcado que la falta de personal en las unidades de bomberos forestales y del Consorcio es "muy grave" y "no solo debilita nuestra capacidad de respuesta frente a los incendios, sino que pone en peligro a los propios bomberos".

Paralelamente, ha considerado "muy grave" que, "tal y como ha trascendido, el 70 por ciento de las unidades de bomberos de la Generalitat están incompletas y con menos personal de lo que establece el protocolo", algo que "pone en riesgo la seguridad de los bomberos en caso de producirse un siniestro, porque mientras unos están apagando el fuego, otros deben controlar su evolución, y limita muchísimo la eficacia de la lucha contra estos siniestros".

"Esta precariedad de medios es la consecuencia de recortar presupuesto en Emergencias, de la improvisación y falta de proyecto para abordar los terribles efectos del cambio climático que estamos viviendo", ha censurado, al tiempo que ha lamentado que "la incompetencia del PP pone en riesgo la vida de las personas".