El PSPV denuncia que no se le permita organizar un acto propio por el 25 d'Abril en la sala de Corts que suele acogerlo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado este martes que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), no permita al grupo parlamentario utilizar la sala donde tradicionalmente se celebra el acto institucional del 25 d'Abril para organizar una conmemoración con motivo de esta fecha en la que se celebra el día del parlamento valenciano.

Cabe recordar que Massó anunció la semana pasada la suspensión de los actos del 25 d'Abril, en el que tradicionalmente el parlamento valenciano recuerda la batalla de Almansa y entrega las altas distinciones Francesc de Vinatea, por "la polarización política actual, la crispación y, sobre todo, el drama de la dana", según alegó la presidenta de Les Corts.

Muñoz ha lamentado, en declaraciones a los medios este martes, que "por primera vez en 30 años no se conmemorará el Día de Les Corts", y ha reprochado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que, "a cambio de mantenerse en el poder, de esa bombona de oxígeno que le está dando la extrema derecha de Vox para continuar en el cargo, está destruyendo y degradando la institucionalidad valenciana".

El síndic socialista ha explicado que cuando su grupo conoció esta decisión tomada en la Mesa de Les Corts, donde su partido "ha sido excluido por Carlos Mazón en un acto antidemocrático y sin precedentes en la historia de la democracia valenciana", pidió la convocatoria de urgencia de la Junta de Síndics y presentó un escrito para que se reconsidere la decisión, pero el PP "no ha dejado ni votar la propuesta", con la que se buscaba que los grupos "se posicionaran claramente", "en una decisión también sin precedentes".

Tras esto, ha explicado que el PSPV decidió solicitar el uso de la sala Andalus, donde habitualmente se conmemora el 25 d'Abril, para celebrar un acto, y ha recibido una respuesta de la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Masó, "que no nos da la posibilidad de utilizar la sala".

"EN MANOS DE LA EXTREMA DERECHA"

Para Muñoz, la no celebración del 25 d'Abril es "una demostración más de que el PP está absolutamente en manos de la extrema derecha" y de que "Mazón ha unido su futuro político a un partido como es Vox, que quiere acabar con la autonomía y el autogobierno de los valencianos, y Llanos Masó está actuando de manera impune hacia les Corts Valencianes".

El portavoz socialista ha subrayado que "Mazón está dejando que esta degradación institucional sea una cuestión permanente, y sobre todo que el autogobierno y la autonomía vayan cada vez hacia atrás". "Lo que está haciendo es dejar en manos de la ultraderecha los derechos y la autonomía valenciana", ha lamentado.

"Nosotros sí que creemos en la autonomía, en el autogobierno del pueblo valenciano y, evidentemente, nosotros conmemoraremos el Día de Les Corts Valencianes, el día del pueblo valenciano y la representación institucional de sus representantes, siempre desde una mirada histórica, pero sobre todo mirando hacia el futuro, con un pueblo unido, en libertad y defendiendo nuestras señas de identidad, nuestra autonomía y nuestro autogobierno", ha asegurado.

Preguntado por si han hablado con Compromís para organizar el 25 d'Abril, Muñoz ha señalado que no lo han hecho porque el PSPV-PSOE es "un grupo parlamentario con iniciativa propia" y decisiones "autónomas" que no se tienen que consultar con otros partidos. No obstante, ha afirmado que estarán "encantados" de que la coalición valenciana se adhiera.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en declaraciones previas a las de Muñoz, ha insistido en que "no tiene sentido que Les Corts Valencianes "no celebren su día" y ha manifestado que le parece "absolutamente vergonzoso". Así, ha criticado que el PP "deje que la presidenta rompa una tradición y no se celebre un día tan importante para los valencianos como es el día que va perdieron los fueros y, en definitiva, nuestra autonomía política".