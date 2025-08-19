El PSPV denuncia el recorte "vergonzoso" del Consell en becas y la cuantía de las ayudas para estudios universitarios

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha alertado de que el alumnado universitario de la Comunitat Valenciana recibirá menos dinero por sus becas universitarias tras los "recortes vergonzosos" perpetrados por el Consell de Carlos Mazón "en más de 1,2 millones de euros en las ayudas para la realización de estudios (exención de tasas académicas) y en las becas Manuela Solís (antiguas becas-salario)".

Así lo ha denunciado el portavoz de Universidades del PSPV en Les Corts Valencianes, Pedro Ruiz Castell, que ha lamentado, en un comunicado, que los estudiantes valencianos "tengan que sufrir las políticas de un Partido Popular que solo cree en la universidad como un lugar para unos pocos privilegiados".

El diputado socialista ha censurado la "estafa" que supone el que, en varios casos, "las cantidades consignadas en los presupuestos por PP y Vox se hayan mantenido o incluso aumentado, cuando "la realidad es que el dinero realmente invertido y ejecutado se ha ido reduciendo con el gobierno de las derechas".

Como ejemplo, destaca el caso de las becas para la realización de estudios, que sirven para financiar la exención de tasas. La resolución de la Conselleria de Educación de 21 de julio hecha pública hace unos días, mediante la que se concedieron estas ayudas referidas al curso 2024-2025, supuso la adjudicación de becas por importe total de 3.782.652,78 euros, "una cifra que representa un recorte del 7% respecto a la última resolución del Consell del Botànic, de junio de 2023, cuando se dieron becas por 4.061.526 euros". Sin embargo, añade, "en los presupuestos de 2025 se mantenía la previsión de cinco millones, que se incumplió claramente".

En cuanto a las becas Manuela Solís, los presupuestos "aumentaban, sobre el papel, los recursos para estas becas, al pasar de 18,5 millones en las cuentas de 2023 a los 22 millones en las de 2025". Sin embargo, ha cuestionado, "la Conselleria aprobó en junio de 2025 la resolución para el curso 2024-2025 mediante la que se destinaron de forma efectiva 17.548.500 euros".

Un importe global que, según ha sostenido, supone "una reducción respecto a los 18,1 millones aprobados en la resolución de 2024, pero que aún es mayor si se compara con la última del Consell del Botànic, cuando se destinaron de forma efectiva 18.499.800 euros (resolución de mayo de 2023)". "El recorte de 2025 respecto a 2023 es de 951.300 euros", ha concretado.

A este hecho se añade, ha continuado, "la reducción de las cuantías de estas becas-salario, ya que, desde que gobierna el PP, cada estudiante beneficiario recibe una cuantía fija menor que con el Botànic, al pasar de 4.300 euros a 3.500 euros, pudiendo aumentar el importe únicamente aquellos alumnos que tengan una nota media superior al 9".

TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Además, según el diputado socialista, la Conselleria "ha minorado sensiblemente los fondos para las becas de transporte universitario, que se redujeron en 2024 a 204.620 euros, frente a los 473.000 euros que aprobó el Consell del Botànic en mayo de 2023, lo que supone un recorte del 57%".

El parlamentario ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y al conseller de Educación, José Antonio Rovira, de "lastrar la educación superior, poniendo trabas y disminuyendo la cuantía de las becas de quienes necesitan acceder a ayudas públicas con las que completar sus estudios universitarios".

Ruiz Castell ha insistido en que la educación pública "se defiende con recursos, los mismos que el PP está recortando". Además, ha afirmado que "sin ayudas reales, estudiar sigue siendo un privilegio para unos pocos" y ha afeado que el Consell "apueste por un modelo educativo elitista, prefiriendo gastar dinero en publicidad institucional en vez de ayudar más con sus estudios al alumnado universitario".

Ante esta situación, ha exigido al Consell que "revierta esta situación y apueste por un modelo de becas equitativo que potencie la igualdad de oportunidades en la Comunitat Valenciana". Y ha advertido del "modelo Ayuso" de universidades, que pretende "asfixiar a los centros públicos al cubrir solo el 70% de sus gastos de funcionamiento, mientras promueve chiringuitos educativos privados".