El PSPV denuncia que se tramite el cambio de nombre de la ciudad de València "por la puerta de atrás" en pleno agosto

Afirma que se limita la participación en la exposición pública porque muchas entidades están cerradas

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València ha denunciado este lunes el inicio de la exposición pública del cambio de nombre oficial de València para eliminar la tilde abierta del topónimo en valenciano.

La concejala socialista María Pérez ha calificado la medida de "maniobra hecha por la puerta de atrás" y ha alertado, en un comunicado, de que "se tramita con un plazo de solo 20 días para presentar alegaciones, en pleno mes de agosto, cuando muchas entidades están cerradas y la participación es más difícil que nunca".

Pérez ha señalado que esta propuesta "ignora a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que es el organismo con la autoridad legal sobre nuestra lengua" y que ya dictaminó en 2017 que la forma correcta del nombre de la ciudad es con tilde abierta.

"Para el PP es más importante hacerle una concesión a Vox que respetar el valenciano. La derecha no quiere bilingüismo: quiere jerarquías y relegar el valenciano a una lengua de segunda", ha añadido.

La concejala socialista ha remarcado que el gobierno de Catalá pretende apoyarse en un informe encargado a un lingüista particular "porque ya sabían que contradiría el criterio de la AVL" y ha remarcado que "es un documento pagado con dinero público, sin valor jurídico, que solo representa la opinión de una persona".

"Lo que están haciendo es un despropósito, una provocación y una falta de respeto a nuestra ciudad y a nuestra lengua", ha subrayado Pérez. "Desde el PSPV ya estamos trabajando en las alegaciones para frenar este ataque y defender el nombre y la dignidad de València. Porque València seguirá siendo en valenciano y abierta", ha agregado.