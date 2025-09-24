El PSPV denuncia "veto" a debatir en Corts la iniciativa para que Mazón renuncie a su aforamiento: "Eso es la libertad"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia- Jorge Gil - Europa Press

El PP argumenta que no se puede discutir "sobre incumplir la ley" y Vox subraya que quien le tendría que llamar a declarar es el TSJCV

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha denunciado el intento de "veto" de la Mesa de Les Corts a la iniciativa de los socialistas para que el parlamento valenciano debata y se posicione sobre instar al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a renunciar a su aforamiento y aceptar la "reiterada" invitación de la jueza que investiga la gestión de la dana de declarar voluntariamente en el marco de la causa penal.

"Esa es la libertad de la que habla Mazón", ha asegurado el síndic socialista, José Muñoz, en declaraciones a los medios este miércoles, en las que ha criticado que el PP y Vox no les vayan a "dejar hablar sobre este tema" este jueves en el Debate de Política General. "Para Carlos Mazón, la libertad es para los que piensan como él. Para los que pensamos de manera diferente, nos amenaza, nos prohíbe hablar y nos intenta vetar", ha censurado.

En concreto, en una de sus propuestas de resolución, el PSPV pide que Les Corts insten al 'president' de la Generalitat a renunciar al aforamiento y aceptar la "reiterada" invitación de la jueza que investiga la gestión de la dana de declarar voluntariamente en el marco de la causa penal, con la finalidad de garantizar la "máxima transparencia" y aportar "toda la información de la que tenga conocimiento directo", así como sus "gestiones concretas y ubicación" durante la tarde del 29 de octubre.

"Habíamos hecho una propuesta de resolución, pero la Mesa de Les Corts, en la que el PP tiene la mayoría, no nos va a dejar hablar sobre este tema. Eso es la libertad que dice Mazón", ha señalado Muñoz, que ha afeado al jefe del Consell que en su intervención de este martes en el Debate se erigiera como "el adalí de la libertad".

"Pues el parlamento valenciano no va a poder hablar en libertad sobre una de las cosas que toda la sociedad valenciana quiere, que es precisamente que vaya a declarar ante la justicia y que renuncie al aforamiento", ha replicado al 'president' de la Generalitat.

Muñoz ha aprovechado para señalar que este martes aprovechó en el Debate para darle a Carlos Mazón el auto de la jueza en el que la magistrada le reitera el ofrecimiento para acudir voluntariamente a declarar como investigado: "Él decía que no le había llegado una notificación judicial, e hice como esto de las películas americanas que parece que le vas a dar una pizza y le acabas dando la notificación de que vaya al juzgado".

"Ayer aproveché, por lo menos como algo de servicio público también, para que él fuera conocedor de que la jueza le ha invitado a declarar en la causa", ha incidido el síndic socialista, que ha subrayado que ahora el 'president' de la Generalitat "ya es conocedor" del auto de la jueza de Catarroja. A su juicio, además, "ya se dan todos los requisitos para que pueda ir a declarar", pero ha lamentado que "parece que no lo va a hacer".

En este punto, ha reprochado al PP su negativa: "Tiene mucho que ver también con esa propuesta que hace en Extremadura, donde el PP le está pidiendo al secretario general del PSOE que renuncie a su aforamiento para que vaya a declarar". Y ha contrapuesto: "Allí, el PP y Vox nos dicen que lo hagamos, aquí no nos dejan hacerlo con Carlos Mazón". Con todo, ha resumido: "Una huida hacia adelante del PP, un presidente acorralado y unas Corts que están amordazadas".

RECURSOS DE REPOSICIÓN

Posteriormente, el PSPV ha presentado dos recursos de reposición contra "la decisión arbitraria, injusta y partidista de la Mesa de Les Corts de censurar dos de las propuestas de resolución": la que pedía que Mazón renuncie al aforamiento y declare ante la jueza y la que reclamaba "máximo respeto" a las víctimas de la dana, que sean las primeras en comparecer en la próxima reunión de la comisión de investigación en el parlamento valenciano y que se reprueben los "exabruptos" del diputado del PP Salvador Aguilella en el Debate de Política General mientras representantes de las asociaciones de víctimas abandonaban el hemiciclo.

En sus recursos, los socialistas argumentan que la decisión de la Mesa, que sostiene que ambas propuestas "no obedecen a cuestiones de política general", obedece "única y exclusivamente a un juicio de oportunidad política que, como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, no compete realizar en ningún caso a los órganos rectores de los Parlamentos". Se trata, denuncian, de "una censura política para impedir que Les Corts se pronuncien sobre la necesidad de que Les Corts se pronuncien sobre la necesidad de que el Consell garantice la máxima transparencia" sobre la dana.

Además, subrayan que existen "múltiples antecedentes" en Les Corts que acreditan el "anclaje parlamentario" de sus iniciativas, como la propuesta aprobada por unanimidad en 2016 para que la exalcaldesa de València Rita Barberá renunciara a su acta de senadora para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos.

El PSPV insta a la Mesa y a la junta de síndics a una reunión urgente antes del debate de las propuestas de resolución de este jueves. De no aceptarse sus recursos, advierte que se reserva "las acciones legales, administrativas y/o penales que correspondan".

"EL AFORAMIENTO ES ALGO QUE EXISTE Y ESTÁ REGULADO"

Por el contrario, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha argumentado que "no se puede debatir sobre incumplir la ley", algo a lo que desgraciadamente el PSOE está "acostumbrado en España", y ha pedido ser "rigurosos, serios" y ha llamado a "respetar las instituciones". "El aforamiento no se limita a Mazón, es algo que existe y que está regulado en el Estatuto Valenciano de Autonomía y hay que respetarlo", ha señalado.

Frente a ello, ha afeado a los socialistas que estén "acostumbrados en Madrid a intentar saltarse la ley y a utilizar las instituciones", pero ha considerado que ese "no es el camino". Y ha hecho hincapié en que en este momento hay "una investigación en marcha en un juzgado" y en que el PP "siempre muestra respeto absoluto a todas las diligencias y autos que dicta la jueza". "Respetamos el ordenamiento jurídico y las normas, y eso es lo que seguiremos haciendo", ha garantizado.

En cualquier caso, ha percibido "una incongruencia muy grande" en el PSPV: "No quieren que --el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Miguel-- Polo comparezca en la comisión de investigación, pero al mismo tiempo sí que quieren que Mazón vaya a hablar ante la jueza". "¿Por qué él sí y otros no?", ha preguntado, al tiempo que ha manifestado "no entender" las posiciones socialistas.

"HAY QUE CUMPLIR LA LEY, SIEMPRE Y EN TODO MOMENTO"

Mientras, el síndic de Vox, José Mª Llanos, preguntado por si son favorables a que el 'president' renuncie al aforamiento, ha asegurado que desde su formación creen que "hay que cumplir la ley, siempre y en todo momento". "Mazón tendrá, si se le llama por el Tibunal Superior de Justicia, tendrá que declarar y nosotros apoyaremos que declare ante el TSJ, que es donde tiene que declarar", ha apuntado. En cualquier caso, ha señalado que, respecto a la "voluntariedad de la propia persona a nivel de la instrucción", no tienen "nada que decir".

Cuestionado por si cree que llamará a declarar a Mazón, José Mª Llanos ha esgrimido que él no forma parte del TSJCV. "Lo único que digo es que, según la ley, el que le puede llamar a declarar es el Tribunal Superior de Justicia", ha zanjado.