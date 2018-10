PSPV destaca los compromisos "de índole espectacular" de Sánchez y Podemos y Compromís piden concreción en las promesas

Publicado 04/10/2018 15:11:31 CET

El PP critica el anuncio de inversiones supeditadas a unos PGE que "no serán posibles con 84 diputados y en un ambiente de chantaje"

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha destacado que los compromisos conseguidos en la reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, son "de una índole espectacular", mientras que el portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, y el diputado de Podemos David Torres han reclamado que en los próximos meses se concreten esas medidas y se ponga fecha a la reforma del modelo de financiación, respectivamente.

En declaraciones a los medios, Mata ha defendido que Puig y Sánchez han hecho "un grandísimo trabajo" y ha destacado, además de los compromisos en inversiones o financiación del 50% de la aplicación de la ley de dependencia, que el presidente del Gobierno vaya a acudir a la celebración del 9 d'Octubre: "Como no solo de dinero vive el hombre, que venga Pedro Sánchez es un avance".

Asimismo, ha lanzado un mensaje al resto de grupos, señalando que como todos tienen diputados en el Congreso le gustaría que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, llamara a Pablo Casado "para decir por favor apoya esto", ver a los diputados de Podemos "hablar con Pablo Iglesias para ver cómo dan respaldo a esto y a los diputados de Compromís para ver cómo lo apoyan". "De Cs no confío en nada", ha dicho.

"Es evidente que entre todos sumamos muchísimos diputados y si hay promesas y compromisos, serán realidades si hay votos", ha agregado.

UN "PUNTO DE PARTIDA, NO DE LLEGADA"

Fran Ferri, por su parte, ha admitido que la de ayer fue "una reunión positiva" pero "como punto de partida, no de llegada", y "habrá que ver si esas promesas salen adelante o no porque, desgraciadamente, los valencianos estamos acostumbrados a recibir muchas promesas que después no se concretan".

"Esperamos que en estos meses se concreten estas propuestas con medidas concretas, que no sean promesas que al final acaban por incumplirse. Este punto de partida nos gusta cómo suena, pero vamos a ver en qué se materializa en los próximos meses y si no, estaremos para rcordarle que a los valencianos no les vale con promesas y humo", ha agregado, para pedir también a Sánchez que se siente a negociar con los diputados de Compromís las cuentas de 2019.

Respecto a la presencia del presidente el 9 d'Octubre en València, ha indicado que "es positivo" que "se acerque y pueda escuchar de primera mano esas reivindicaciones" que imagina y espera el presidente incluya en su discurso oficial.

CALENDARIO PARA LA FINANCIACIÓN

Podemos, por su parte, considera que el encuentro en Moncloa es "bueno" pero ha incidido en la necesidad de concretar el calendario para la reforma de la financiación y advertirán al Consell de que "no valen las promesas vacías, que vengan de Madrid con una promesa en la que no hay un calendario claro" porque "Montoro también la prometía --reformar la financiación-- y nunca la puso en marcha".

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha señalado que el compromiso de destinar el 10% de inversiones territorializadas a la Comunitat "es una buena noticia, no se puede negar", pero ha mostrado su preocupación ante el hecho de que Puig "se pueda llegar a conformar con solamente eso" porque lo importante es conseguir un nuevo modelo de financiación.

También ha valorado la presencia de Sánchez el Día de la Comunitat Valenciana pero ha instado a no quedarse "únicamente con los hechos simbólicos". "Además de que venga, es bueno que en su día a día, en las prácticas del Gobierno se acuerde de la Comunitat, de ese nuevo modelo de financiación y de llevar a cabo el Corredor Mediterráneo y Cantábrico que tanto necesitamos", ha agregado.

"CONSTATACIÓN DE UNA TRAICIÓN"

Por su parte, el portavoz de Empleo del grupo popular, Juan Carlos Caballero, ha denunciado hoy que "lo único real que Puig le sacó a Pedro Sánchez en su reunión en la Moncloa fue la constatación de una traición, ya que no reformará el modelo de financiación que margina a los valencianos".

"Empezó con muchas expectativas pero, no sirvió para nada, todo quedó en una foto", ha dicho el diputado, que ha asegurado que lo que quedó claro es "que no va a haber reforma del modelo de financiación para los valencianos, solo un anuncio supeditado a unos presupuestos que no serán posibles con 84 diputados y en un ambiente de chantaje". "Es como vender una moto que no es tuya", ha afirmado.

Para el PPCV, "Puig ha pasado de la reivindicación a los gobiernos del PP a la sumisión a los gobiernos del PSOE, porque para Puig primero está el PSOE y luego los valencianos". En esta línea, ha añadido que gracias a Puig los valencianos "hemos quedado desdibujados en la agenda de Moncloa".