El PSPV destaca que el Gobierno transfiera al Consell "los mayores anticipos de la historia", con 1.620 millones

Archivo - José Muñoz, síndic del PSPV, en Les Corts. - JOSÉ CUÉLLAR - Archivo

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Síndic del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Muñoz, ha destacado que, según el último informe de la Intervención General del Estado, el Gobierno ha transferido los "mayores" anticipos a cuenta "de la historia" en la liquidación del sistema de financiación, con 1.620 millones de euros hasta mayo.

Muñoz ga resaltado que "la presencia valenciana en el Ejecutivo de Pedro Sánchez" de la ministra de Ciencia y candidata a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant, y el titular de Hacienda, Arcadi España, es "esencial para la defensa de los intereses de los valencianos y las valencianas". "No son palabras", ha afirmado en un comunicado.

Para el síndic socialista, "no hay parangón" en el pasado con unas cifras que "no son simplemente números, sino que se trata de recursos económicos que sirven para pagar la sanidad que nos cura, la educación que forma a nuestros hijos o los servicios sociales que protegen a los mayores, así como las deudas con los proveedores, empresas y pymes".

"Estas cifras no son casualidad: Diana Morant y Arcadi España, éste último desde marzo de este año, en que se incorporó al Gobierno, velan por los intereses de todos los españoles, siendo sensibles a la realidad de la Comunitat Valenciana y de su financiación", ha recalcado Muñoz.

Además, ha apostillado que "esto no tiene nada que ver con un 'president' débil que está de prestado, que todos los días actúa contra la Comunitat Valenciana porque solo responde a las órdenes de Feijóo y Ayuda, y al que los valencianos no hemos votado, como es Pérez Llorca".

Muñoz ha apuntado que la cifra de los adelantos de fondos es "más llamativa, si cabe", si se tiene en cuenta que, de las otras 16 comunidades, solo tres contaron con estos anticipos: Cataluña, 750 millones; Murcia, 200 millones; y Baleares, otros 200 millones. Entre las tres, 1.150 millones, "muy lejos de los 1.620 millones que entraron hasta mayo en las arcas valencianas".

El PSPV ha insistido en que en 2025 ya se batió el récord de adelantos a la Comunitat Valenciana: 1.486 millones hasta mayo, frente a los 750 que recibió Cataluña y los 200 de Murcia. En los últimos cuatro años, ha explicado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado hasta mayo adelantos en favor de la Comunitat Valenciana de esos recursos que se pagan en julio por 4.923 millones, casi el triple de lo que transfirió el Gobierno del PP entre 2015 y 2018: 1.836 millones.

UN "RECATE" SOSTENIDO A LO LARGO DE 2026

El "rescate" del Gobierno de Pedro Sánchez a la Generalitat ha sido "sostenido a lo largo de todo este año": en febrero ya le anticipó 200 millones; en marzo los adelantos sumaban 600 millones; en abril, 1.070 millones; y en mayo, los citados 1.620 millones.

"Son cantidades que excedían con creces el dinero pendiente de la no actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación como consecuencia de que el PP tumbó esa actualización en el Congreso", ha apuntado José Muñoz.

Sin embargo, "a lo largo de esos meses, tanto Pérez Llorca como el PPCV se han dedicado a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez mintiendo, falseando la realidad por puro servilismo de las órdenes de Génova y ocultando a los valencianos esas constantes transferencias de fondos para que la Generalitat pudiera atender a sus obligaciones", ha añadido.

"Ni siquiera tienen la gallardía de reconocer el respaldo del Gobierno progresista de España, que nada tiene que ver con los sacrificios y la insensibilidad que mostraron los gobiernos de Rajoy con esta tierra, que no pisaban porque estaba gangrenada por la corrupción de los años de Zaplana y Camps", ha reprochado Muñoz. "Es de una deslealtad y una desfachatez insoportable. Mientras con una mano Pérez Llorca recogía el dinero, el PPCV se dedicaba a atacar al Gobierno que más ha ayudado a los valencianos."

"¿CUÁNDO VOTARÁ EL PP A FAVOR DE LOS VALENCIANOS?"

"¿Cuándo votará el PP a favor de los valencianos?", se ha preguntado el síndic del grupo socialista, que critica que PP "tiene el récord de votar en contra de los valencianos: ha votado no a la condonación de la deuda, no a la actualización de las entregas a cuenta, no a flexibilizar el tope de déficit y ahora rechaza el nuevo modelo que daría a partir del 1 de enero de 2027 nadas menos que 3.669 millones más a los valencianos".

El responsable del grupo socialista ha emplazado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "no ser cobarde" y hacer como el PP de Canarias, que respalda el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España que, en el caso de la Comunitat Valenciana, supondría pasar de ser los penúltimos en financiación por habitante, a 8 puntos de la media del conjunto de las comunidades, a situarse en la media, en el puesto octavo, de entre las 15 autonomías de régimen común.

"Es un hito histórico para los valencianos, ya que, en los últimos 25 años, la Comunitat Valenciana ha sido, año tras año, última o penúltima, en recursos por habitante; la propuesta del Gobierno liquidaría esa discriminación histórica, colocándonos en la media de las comunidades", ha recalcado José Muñoz.