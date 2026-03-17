El PSPV exige al Consell suspender las ayudas a la Cámara de Comercio de Alicante mientras Carlos Baño siga investigado

VALÈNCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha presentado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) para exigir al Consell que suspenda de forma cautelar todas las subvenciones, ayudas y líneas de financiación pública de la Generalitat a la Cámara de Comercio de Alicante "mientras su presidente, Carlos Baño, continúe afectado por una investigación judicial y no sea apartado de sus funciones".

La iniciativa, registrada por vía de urgencia, llega después de que Baño, también presidente de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), quedara el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de las pesquisas abiertas hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de Bonos Consumo de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

En un comunicado, la portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts Mayte García ha señalado que la PNL "no cuestiona la institución ni prejuzga el resultado de la investigación judicial". "Pero sí creemos que las administraciones públicas deben actuar con responsabilidad cuando hay recursos públicos en juego", ha remarcado.

"Lo mínimo exigible es prudencia institucional. Y prudencia significa suspender las ayudas públicas mientras el máximo responsable de la entidad sigue investigado y no ha sido apartado --ha recalcado--. El Consell del PP no puede mirar hacia otro lado ni actuar como si no pasara nada cuando estamos hablando de dinero público y de una investigación judicial en marcha".

Desde el PSPV recuerdan que la Cámara de Comercio de Alicante, como corporación de derecho público, gestiona recursos públicos y participa en programas financiados con dinero de todos los valencianos y valencianas, "lo que obliga a actuar con máxima transparencia, control y ejemplaridad". "Si el Consell que dirige el PP decide mantener las subvenciones en estas circunstancias, estará asumiendo un riesgo político y reputacional innecesario y difícil de justificar ante la ciudadanía", advierten.

Los socialistas indican además que "esta situación se produce en un contexto ya marcado por la polémica en torno a la Cámara de Comercio de Alicante, con las irregularidades detectadas en las obras de su nueva sede, para las que el Consell de Carlos Mazón aprobó un convenio mediante el que pretendía financiarlas con 1,5 millones de fondos públicos de la Generalitat, a pesar de no contar con la licencia municipal de obras del Ayuntamiento de Alicante".

"LLUEVE SOBRE MOJADO"

"En el caso de la gestión de Carlos Baño en la Cámara de Comercio llueve sobre mojado. Y por eso no cabe ni la pasividad ni el silencio del Consell de Juanfran Pérez Llorca, que una vez más parece más preocupado por proteger al 'hermano de Mazón' que el dinero público", aseveran.

En concreto, el PSPV pide en la PNL mantener la suspensión de las ayudas hasta que se produzca alguna de estas circunstancias: que se resuelva la investigación judicial, que la Cámara de Comercio aparte temporalmente a su presidente o que este cese en el cargo. Además, insta a garantizar que los programas de apoyo al comercio y a las pequeñas y medianas empresas puedan seguir desarrollándose a través de otros mecanismos o entidades colaboradoras, evitando así cualquier perjuicio al tejido económico.

El grupo socialista solicita al Consell la elaboración, en un plazo máximo de tres meses, de un informe detallado sobre todas las ayudas, subvenciones y convenios concedidos en los últimos cinco años a la Cámara de Comercio de Alicante y a entidades vinculadas: "Estamos hablando de transparencia, de control y de respeto al dinero de todos. Y quien no lo entienda así, tendrá que explicarlo".

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