PSPV exige a Mazón que diga quién ordenó enviar el Es-Alert del domingo y los criterios: "Por qué ahora sí y el 29O no"

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha exigido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a todo su Consell que aclare quién ordenó enviar el Es-Alert a la población el pasado domingo y qué criterios se siguieron para el envío del mismo, ya que el envío del mensaje se llevó a cabo a las 15.28 horas, "cuando la reunión de coordinación todavía no había empezado".

Así se ha pronunciado este martes la portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, quien ha defendido que "los valencianos y valencianas merecen saber por qué ahora sí y el 29 de octubre no".

En este sentido, la diputada socialista ha señalado que "esta nueva alerta roja nos ha demostrado que el PP de Mazón estaba mintiendo y que lo que nos dijeron que era imposible hacer el 29 de octubre lo han hecho ahora teniendo la misma información y los mismos medios" y ha insistido en que "se han hecho una enmienda a la totalidad".

Además, ha apuntado que "once meses después es lamentable que el único que sigue sin enterarse de cuáles son sus responsabilidades es el señor Mazón que una vez más se está borrando de la emergencia, primero yéndose a aplaudir y a lanzar besos a Murcia y, segundo, no acudiendo a la reunión de coordinación" y ha remarcado que "a la ciudadanía le ha quedado claro que si Mazón tiene que el elegir entre el PP o los valencianos, siempre elegirá al PP".

Con todo ello, Andújar ha explicado que los socialistas valencianos han presentado una batería de preguntas y solicitudes de documentación en Les Corts para que la Generalitat Valenciana detalle los pasos que se siguieron el 28 de septiembre para hacer frente a la alerta roja y ha reclamado al Consell "que diga la verdad y nada más que la verdad".