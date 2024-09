PSPV impulsa la campaña 'El PP te roba el Corredor Verde' para movilizar a los vecinos de València en favor del proyecto

Rechaza que la idea del anterior gobierno pase a ser "una nueva autovía" y plantea emular la lucha para lograr el Jardín del Turia

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha impulsado la 'campaña 'El PP te roba el Corredor Verde' para movilizar a los vecinos de los barrios del sur de la ciudad en favor de este proyecto, planteado por el anterior gobierno municipal de Compromís y PSPV para crear un espacio peatonal y verde sobre las vías del tren que desaparecerán con el canal de acceso ferroviario y el desarrollo del Parque Central.

Los socialistas rechazan la idea del ejecutivo actual, de PP y Vox, de eliminar el proyecto de Corredor Verde como se había propuesto en el anterior mandato y de introducir tráfico. Asimismo, abogan por emular la lucha ciudadana que logró transformar el viejo cauce del Turia en un jardín y no en un espacio para los coches.

Así lo ha indicado este viernes el portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio de la capital valenciana, Borja Sanjuán, durante la rueda de prensa en la que ha presentado la campaña.

El edil ha señalado que esta se lanza "ante el intento del gobierno" que preside la alcaldesa María José Catalá (PP) de "robar" a los vecinos del sur "el proyecto de futuro más ilusionante para una zona que el PP siempre ha considerado el trastero de la ciudad" y "el lugar donde meter todas las infraestructuras que no quiere el resto de barrios". Entre estas ha citado el cementerio y su ampliación, las cocheras de la EMT y su ampliación, "en lugar de trasladarlas como había propuesto el gobierno progresista"; y, "ahora, una autovía" done en la actualidad "no hay coches".

"Lo que está haciendo el PP de Catalá es intentar robarle el futuro a esta ciudad", ha insistido Sanjuán. "Una de las cosas que le está robando el gobierno de María José Catalá a València son los grandes proyectos de futuro y las grandes transformaciones que esta ciudad iba a hacer para ser verde", ha expuesto.

Así, ha censurado que la primera edil no opte por "replicar la decisión más importante y mejor" tomada hace años para convertir "una gran infraestructura como era el cauce del río, que se iba a convertir en una autovía, en un gran jardín". "Se decidió que fuera un jardín por la gran presión y el gran movimiento vecinal que se planteó en su momento", ha remarcado el portavoz del PSPV-PSOE.

"Ahora esta ciudad tiene que elegir si las vías del tren en los barrios del sur se van a convertir en una autovía urbana de cuatro carriles o en un modelo que sea similar al Jardín" del Turia, ha insistido.

Borja Sanjuán ha rechazado "un proyecto absolutamente trasnochado que prime el coche y quiera robar para siempre a los barrios del sur la gran oportunidad de que esta ciudad" les compense lo que "han tenido que soportar". En esta línea, ha manifestado que "los barrios del sur de la ciudad, para el PP siempre han sido trasteros urbanos".

RECOGIDA DE FIRMAS Y WEB

El portavoz socialista ha señalado que además de impulsar la campaña 'El PP te roba el Corredor Verde', que se lanzará por redes sociales y a través de la página web www.elppteroba.com, el PSPV-PSOE se suman a la recogida de firmas promovida por vecinos de la zona sur de València contra la decisión del gobierno local de replantear el Corredor Verde impulsado por el ejecutivo anterior.

"Vamos a apoyar esa recogida de firmas de las asociaciones vecinales, con quienes nos hemos reunido esta misma mañana como Partido Socialista", ha asegurado Borja Sanjuán, que ha resaltado que la campaña de su partido y la recogida de firman estarán enlazadas a través de la citada web. Ha agregado que en ella se puede "encontrar toda la información sobre el Corredor Verde".

"Vamos a animar a todos los vecinos y vecinas a que se rebelen, a que se levanten" contra la eliminación del proyecto del Corredor Verde Sur. "El objetivo es que, como pasó hace décadas en la ciudad de València, esa idea funesta de volver a apostar por autovías urbanas sea otra vez vencida por esa gran idea que fue apostar por un gran jardín", ahora "en los barrios del sur", ha insistido el concejal.