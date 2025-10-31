PSPV insta al PP a corregir su "política procoche" para contar con el sí socialista a favor de la ZBE de València

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, y la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), en una imagen reciente durante un pleno del consistorio. - PSPV-PSOE

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha instado este viernes al PP, al frente de la Alcaldía y de la Concejalía de Movilidad, a corregir su "política procoche y a favor de la contaminación" para poder contar con el voto de los socialistas a favor de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) después de que esta no se aprobara en el pleno del consistorio del pasado martes por el rechazo de Vox, integrante del ejecutivo local junto al PP.

Sanjuan ha pedido a la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, que "asuma su responsabilidad para no hacer perder a la ciudad 115 millones" de euros procedentes de la Unión Europea y vinculados a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones. "Si por su culpa y su negacionismo, la ciudad pierde más de 100 millones, eso debería implicar la dimisión de los responsables", ha añadido el edil.

Vox había votado a favor de esa ordenanza, que estaba previsto que entrara en vigor el 1 de diciembre, en otras ocasiones. La última fue en la Comisión de Patrimonio celebrada la pasada semana en este ayuntamiento. En la sesión plenaria cambio el sí por el no atendiendo a una orden de la dirección nacional de este partido, que considera que la Zona de Bajas Emisiones responde a "las directrices abusivas de Bruselas" y limitan "libertades" de los ciudadanos.

El PP se quedó de ese modo solo en la defensa de la ZBE elaborada por la Concejalía de Movilidad y ahora busca apoyos en la oposición que forman Compromís y PSPV para sacar adelante esa ordenanza, que tiene que ser efectiva antes de que finalice el año. Los 'populares' han iniciado contactos con los socialistas para lograr ese respaldo.

Compromís y PSPV-PSOE mantuvieron en el pleno el rechazo que siempre han mostrado a la ZBE planteada por el equipo que lidera Catalá, al considerar que es "de mínimos" y que se ha redactado para cumplir un "trámite" necesario y no para combatir la contaminación acústica.

Borja Sanjuan ha considerado este viernes necesario que la primera edil "renuncie a su empeño con las políticas a favor del coche y de la contaminación que están poniendo en riesgo más de 115 millones de euros para la ciudad" de València y ha insistido en apelar a su "responsabilidad".

El representante del grupo socialista ha tendido la mano de los integrantes del PSPV-PSOE para llegar a un acuerdo, pero "siempre que el gobierno de Catalá abandone su política negacionista" y se comprometa "a desarrollar medidas reales que reduzcan la contaminación", así como "a impulsar un Corredor Verde sin coches".

"Llevamos mucho tiempo avisando al Partido Popular de que su irresponsabilidad, su política a favor de la contaminación y el coche iba a hacer que València perdiera muchos recursos y oportunidades, pero sobre todo porque obliga a los vecinos de esta ciudad a respirar un aire excesivamente contaminado", ha indicado Sanjuan en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que los 'populares' "ahora se han quedado solos porque Vox ha preferido seguir arañando votos al Partido Popular" que "ejercer de partido de gobierno". Y ha manifestado que los representantes de esa formación "no pueden pretender aprobar una política negacionista con los votos del Partido Socialista".

Borja Sanjuan ha remarcado que el PSPV-PSOE "está dispuesto a ofrecer sus votos siempre que el Partido Popular abandone su irresponsabilidad y apueste por aplicar políticas que favorezcan una ciudad con menos coches y con menos contaminación". "Solo entonces contará con los votos del Partido Socialista", ha precisado.

En esta línea, ha comentado que "si el PP de Catalá insiste en seguir promoviendo un Corredor Verde --en la zona sur de la ciudad-- lleno de coches o en aprobar una Zona de Bajas Emisiones que no limite para nada la contaminación, puede seguir picando en la puerta de Vox".

"DIMISIÓN DE LOS RESPONSABLES"

El portavoz socialista ha añadido que si los 'populares' "hacen eso, van a ser los responsables de que los valencianos pierdan más de 100 millones de euros para su ciudad".

"Si ocurre eso por el empeño de Catalá y de sus concejales en mantener sus políticas procoche y de contaminación, la responsabilidad de perder más de 115 millones de euros será exclusivamente suya", ha reiterado Sanjuan, que ha agregado que si ese "despropósito" se efectúa "debería implicar la dimisión de los responsables".