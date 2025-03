El PSPV lamenta la "falta de valentía" del equipo de gobierno para tomar decisiones ante las lluvias en Fallas

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSPV en el Ayuntamiento de València critica "la falta de previsión y valentía para asumir y tomar decisiones" del equipo de gobierno, ya que a pocas horas de celebrarse actos falleros como la segunda jornada de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados no se ha decidido sobre su continuidad a causa del mal tiempo.

La concejala socialista Nuria Llopis afea, en declaraciones remitidas a los medios, que cerca del mediodía "este gobierno no ha sido capaz de tomar aún una decisión".

"No puede ser que los falleros y falleras, a falta de unas pocas horas de arrancar el segundo día de ofrenda, aún no sepan si finalmente se va a poder celebrar o no. Y esto, sinceramente, es un claro reflejo de la falta de previsión y valentía para asumir y tomar decisiones", considera la edil. "Y en un año, además, --prosigue-- en el que especialmente todos los valencianos y valencianas estamos muy sensibles".

Llopis recuerda que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha pronosticado que hoy puede ser "el día más lluvioso de la historia de las Fallas".

"Y los falleros y las falleras aún no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Sólo un comunicado de ya iremos viendo, más o menos, leyendo entre líneas. Y esto refleja una falta de compromiso y previsión y firmeza para tomar decisiones", ha insistido.