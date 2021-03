El PSPV llama a "alzar la voz" para "avanzar hacia la igualdad real" aunque "no estemos este año en las calles"

VALENCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSPV-PSOE, Rosa Peris, ha llamado a "alzar la voz para avanzar en la agenda pendiente hacia la igualdad real" pese a que este 8M "no podremos estar en las calles por responsabilidad ante la pandemia".

Así lo ha considerado Peris, que ha instado a "atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre las manifestaciones", aunque ha destacado la necesidad de "seguir poniendo en la agenda pública todas y cada una de las situaciones de desigualdad que hoy sufren las mujeres".

"El PSPV-PSOE estará presente el 8 de marzo en todos los espacios online y en las redes, agudizando la imaginación para garantizar la máxima seguridad mientras recordamos con voz alta y clara nuestras reivindicaciones", ha asegurado la dirigente socialista, según ha informado la formación en un comunicado.

En este sentido, ha repasado las "prioridades" de la formación en materia de igualdad, entre las que ha destacado "la lucha contra la lacra de la violencia machista", además de la necesidad de "empezar a abordar con seriedad las otras formas de violencia de género ocultas, como la prostitución, que no es más que otra forma de esclavitud ante la que no podemos seguir mirando hacia otro lado". "Necesitamos, pedimos y exigimos una Ley integral contra la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual de las mujeres, porque entendemos que sólo la abolición es el camino decente y respetuoso con los derechos de las mujeres", ha destacado.

Asimismo, Peris ha insistido en que "todavía existen situaciones de enorme desigualdad en el ámbito laboral" y ha añadido que esta pandemia "ha puesto a las mujeres en la primera línea, donde se han demostrado imprescindibles".

"Las mujeres no pueden volver a ser las que paguen los platos rotos de esta crisis, no puede ser que sus derechos vuelvan a saltar por la ventana", ha recalcado la diputada socialista en Les Corts, que se ha referido a la igualdad como "un elemento nuclear en todos los debates". "Mujeres y hombres somos iguales en derechos y tenemos que serlo en oportunidades, porque la sociedad del siglo XXI no la podrán construir ocultando la realidad de las mujeres", ha concluido.