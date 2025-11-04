El PSPV llama a "evitar" el pacto entre PP y Vox para suceder a Mazón y advierte: "Puede estar sellado sobre 229 vidas"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha sostenido que el "pacto" entre el PP y Vox para acordar la persona que relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat "puede estar sellado sobre 229 vidas sin ningún tipo de pudor", en alusión al número de fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024, y por eso mismo ha asegurado que "debe ser evitado" porque, entre otras cosas, "no es digno ni moral".

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa tras la junta de síndics, en la que ha celebrado que ayer lunes "fue un buen día" gracias al anuncio de la dimisión de Carlos Mazón, ya que "lo que había perseguido la sociedad valenciana se acabó produciendo". No obstante, ha reconocido que se trata de algo "insuficiente" por ser "una dimisión a medias" y "por fascículos", y ha considerado que el adiós del 'president' estuvo "a la altura del personaje, con mentiras, bulos y falsedades".

A su juicio, Mazón se mantiene como diputado "para mantener el aforamiento y evitar aceptar la invitación de la jueza de Catarroja de declarar voluntariamente" en el marco de la causa que investiga la gestión de la dana. Por tanto, ha recalcado que la dimisión es "insuficiente" y ha exigido a Mazón que abandone el acta de diputado y que acuda a declarar "y diga la verdad".

"Puede ser el capítulo de la etapa más negra de la Comunitat Valenciana, pero en ningún caso es el final", ha proclamado Muñoz, que ha insistido en reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas ante una mayoría parlamentaria a la que aludió Mazón que es "racista, xenófoba y contraria a los valores democráticos". "No se puede sostener y solo se puede solucionar esta situación haciendo que los ciudadanos tengan voz y el poder democrático de ir a las urnas y decidir un nuevo Consell", ha argumentado.

En este contexto, ha considerado "terrible que con 229 muertos por la dana" el PP se encuentre desde el pasado fin de semana en una "lucha de poder indigna" y ha lamentado que a consecuencia de esta situación "no se esté hablando de cómo afrontar la reconstrucción", sino de si "el sucesor de Mazón tiene que ser --Juanfran-- Pérez Llorca, --María José-- Catalá o --Vicent-- Mompó". "Esto es indigno para la Comunitat Valenciana", ha asegurado.

Además, ha considerado que el síndic de Vox, José Mª Llanos, hoy estaba "exultante y eufórico" porque "le están dando todo el poder" a su formación y ha preguntado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "qué va a hacer". "¿Qué van a ser capaces de dar a cambio para mantenerse en el poder?", ha cuestionado.

ACUERDO "CERRADO" O "ENCARRILADO"

Sin embargo, el síndic socialista ha manifestado que tiene "la sensación" de que el acuerdo entre el PP y Vox para suceder a Carlos Mazón "ya está cerrado": "Ayer Mazón solo hizo dos llamadas, que sepamos, antes de comparecer. La primera al Rey y la segunda a --Santiago-- Abascal, esto dice mucho". "Aquí hay un acuerdo y, si no está cerrado, está encarrillado", ha sospechado.

Ante esta situación, ha argumentado que desde el PSPV no pueden "seguir permitiendo esta situación" y este "juego de despachos", por lo que ha asegurado que el pacto para suceder a Mazón "debe ser evitado", razón por la cual ha llamado a la sociedad valenciana a "salir a las calles a reclamar elecciones", que es "la única manera de acabar con esta etapa oscura presidida por Mazón y con la complicidad de todo el PP, de Feijóo y de Abascal".

EL PSPV NO TIENE "MIEDO A LAS URNAS"

En esta línea, ha garantizado que el PSPV no le tiene "miedo a las urnas" porque es un partido "profundamente democrático" que cree en la "voluntad libre y soberana de los ciudadanos". "Por eso nos sometemos al dictado de la democracia", ha ejemplificado, al tiempo que ha apelado a esa "mayoría social que exige cambio" porque está "harta" de Carlos Mazón.

Finalmente, preguntado por la ausencia del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, quien podría sustituir a Mazón al frente de la Generalitat, de la junta de síndics de este martes, ha considerado que el portavoz 'popular' "se protege" porque "no quiere someterse a las preguntas" de los periodistas. "Es el preferido del PPCV --para suceder a Mazón--, a pesar de que no es el preferido por Feijóo y 'Génova'", ha incidido.