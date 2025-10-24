El PSPV pide al Ayuntamiento de Alicante que "retome" la rehabilitación de las viviendas públicas del cementerio - PSPV ALICANTE

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha pedido al equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) que "retome" la rehabilitación de las viviendas públicas del cementerio y que actúe contra las escombreras, que "se multiplican sin control".

"Once meses después de que el gobierno de Barcala expulsara a las familias de las viviendas municipales ubicadas en el barrio del cementerio, el proyecto para rehabilitar estas propiedades públicas se encuentra completamente paralizado", ha resaltado el PSPV en un comunicado este viernes.

Así, ha indicado que "se trata de un ejemplo más del abandono al que los responsables municipales han condenado a este barrio de Alicante, que languidece entre aceras impracticables y montañas de escombros en espacios públicos y privados sin que el alcalde haga absolutamente nada".

La portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, ha exigido a Barcala que "actúe de manera urgente en este barrio alicantino y acate el mandato del pleno". En ese sentido, ha remarcado que "en marzo se aprobó una iniciativa en sesión plenaria" para reclamar al primer edil "que se acometan inversiones a través de un plan de reurbanización de esta zona, que se encuentra en un estado de degradación inaceptable".

"Sin embargo, el gobierno del PP se ha quedado de brazos cruzados, abandonando a las decenas de familias que residen en este barrio, hasta el punto de que se ha rechazado rubricar un acuerdo con Arquitectura sin Fronteras, que se comprometía a rehabilitar las viviendas públicas de este barrio, que se encuentran tapiadas mientras cientos de familias alicantinas continúan a la espera de poder acceder a una vivienda pública", ha agregado.

Según Barceló, "el abandono del barrio del cementerio es una vergüenza que retrata la gestión de Barcala". "Once meses después de desalojar a las familias, no han movido un solo dedo para rehabilitar las viviendas, no han invertido en la rehabilitación del barrio ni han sido capaces de controlar las escombreras", ha recalcado.

"El grave problema de las escombreras fuera de control no solo afecta al barrio del cementerio, sino que el grupo socialista contabilizó cerca de 400 puntos de vertidos ilegales en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en las partidas rurales, tal y como se aprecia en las imágenes aéreas que acompañan a esta denuncia", ha apostillado el PSPV.