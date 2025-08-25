El PSPV pide que comparezcan Mazón y Valderrama en la Diputación Permanente de Les Corts por los incendios forestales

Archivo - La diputada del PSPV en las Cortes Valencianas María José Salvador - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Ago.

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts, María José Salvador, ha avanzado que los socialistas pedirán la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en la Diputación Permanente ante los incendios que se han producido en la Comunitat Valenciana durante el verano.

A juicio de los socialistas, según han expuesto en un comunicado, con estas situaciones se ha evidenciado "la falta de medios y el 70 por ciento de las unidades de bomberos están incompletas con menos personal que el que se establece en los protocolos".

En este sentido, Salvador ha lamentado que Mazón "continúe con esa actitud victimista también en el caso de los incendios para utilizarlos como aeriete contra el Gobierno de España, no aporte más recursos y siga sin fortalecer el sistema valenciano de emergencias".

Por otra parte, la portavoz adjunta del PSPV ha criticado que los valencianos "sigamos con un gobierno negacionista del cambio climático en la Comunitat Valenciana que niega el calentamiento global, la Agenda 2030 y que no cree en las políticas de proteccionismo ambiental".