PSPV pide a Les Corts que recurra la indemnización a la exgerente de FGV por daños en la comisión del accidente de metro

Archivo - La exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia (dech), a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València - EUROPA PRESS / ENRIQUE PALOMARES - Archivo

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha presentado un escrito a la Mesa de Les Corts para solicitar que recurra en casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoce el derecho de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) Marisa Gracia a ser indemnizada con 99.343 euros por daños y perjuicios derivados del dictamen de la comisión de investigación en el parlamento valenciano sobre el accidente de Metrovalencia, que causó 43 fallecidos en 2006.

“Empatizamos absolutamente con las asociaciones de víctimas del accidente de metro, que no entienden que la exgerente acabe cobrando una indemnización por derecho al honor igual o superior que las indemnizaciones a los familiares de víctimas”, ha manifestado tras la junta de síndics la portavoz adjunta del PSPV Mª José Salvador, quien ha recordado que su grupo no forma parte de la Mesa de Les Corts.

En el escrito, registrado este martes, el grupo socialista esgrime que la sentencia “supone una limitación palmaria” de la labor de las comisiones de investigación parlamentarias, que subraya que tienen por objeto esclarecer hechos e identificar responsabilidades políticas que “nada tienen que ver con el ámbito judicial”.

En el caso de Marisa Gracia, el PSPV recuerda que la comisión de investigación del accidente de metro “estableció su responsabilidad política en los luctuosos hechos que provocaron la muerte de 43 personas y heridas a otras 47”.

Además, señala que el puesto de gerente de FGV era de “designación puramente política”, en este caso “nombrada por razones exclusivamente de confianza política” por parte del conseller responsable del departamento del que depende la empresa pública.

A juicio de los socialistas, la sentencia “sienta un preocupante precedente” al “ampliar el reconocimiento a la percepción de una indemnización económica, por los daños causados como consecuencia de una pretendida intromisión en su derecho al honor propio, a personas que han ocupado cargos políticos o de designación puramente política o de confianza”, cuando recalca que hasta ahora está limitado a trabajadores o empleados públicos según la doctrina del Tribunal Constitucional (TC)

Por todo ello, el PSPV insta a la Mesa de Les Corts a interponer un recurso de casación ante el Supremo, para lo que pide al letrado del parlamento valenciano un informe urgente al respecto.

En la sentencia, el TSJCV estimó parcialmente el recurso de la exgerente de FGV, quien solicitaba una indemnización de más de 218.000 euros, concretamente en lo relativo a la solicitud de responsabilidad patrimonial, al entender que se le ocasionaron perjuicios morales por una "conclusión extralimitativa vertida hacia su persona" por la comisión de investigación de Les Corts constituida en 2016, que afectó "al ámbito subjetivo de su reputación".

Esta comisión de Les Corts atribuyó a Marisa Gracia una responsabilidad política por supuestos actos ilícitos derivados de su actuación en FGV tras el accidente de 2006, aunque un juzgado acabó exonerándola de su responsabilidad penal por esos hechos.