El PSPV pone a disposición de las mujeres valencianas un canal de denuncias por los "retrasos" en las pruebas de cáncer

Archivo - La secretaria de Sanidad Universal y Salud Mental del PSPV-PSOE, Carmen Martínez, en una imagen de archivo - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha anunciado este domingo la puesta en marcha de un canal de denuncias a disposición de todas las mujeres valencianas que "se han visto afectadas por los retrasos en las pruebas de cribado de cáncer de mama".

Así lo ha trasladado la secretaria de Sanidad Universal y Salud Mental de los socialistas valencianos, Carmen Martínez, quien ha señalado que "a partir del día de hoy todo aquel que quiera dar a conocer su caso tendrá a su disposición en la web un apartado para denunciar su situación y exigir soluciones ante una situación que no puede quedar olvidada en un cajón".

En este sentido, la dirigente socialista ha detallado que los socialistas valencianos han habilitado un formulario en su web y un correo electrónico con el que van recopilar casos de mujeres afectadas con el objetivo de "visibilizar el deterioro del sistema sanitario valenciano y dar voz a quien están viendo vulnerado su derecho a una detección precoz del cáncer de mama", según ha indicado la formación política en un comunicado.

"Los y las socialistas vamos a poner a disposición de todas las mujeres afectadas por los recortes y la privatización de las pruebas de cribado de cáncer de mama todos los medios que estén a nuestro alcance para que denuncien y se les de una solución", ha aseverado.

Y ha añadido: "Estamos hablando de 90.000 mujeres que han sido sacadas del sistema y de 12.000 mamografías menos en un solo año". "Nos preocupa que en la Comunitat Valenciana ocurra lo mismo que en Andalucía y eso no lo podemos tolerar", ha concluido.