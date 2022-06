PSPV presenta una moción de censura en Vilavella (Castellón) apoyada por un edil no adscrito que se presentó por el PP

CASTELLÓ, 3 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El PSPV-PSOE ha registrado una moción de censura en el Ayuntamiento de La Vilavella (Castellón) con el apoyo del concejal del grupo No Adscritos Abelardo Zaragoza, que fue elegido por el PP en las últimas elecciones, aunque no acudió al pleno de constitución de la nueva corporación muncipal.

Según fuentes de la Agrupación Local del PSPV-PSOE, el acuerdo entre socialistas y el concejal de No Adcritos se debe a que, frente a un gobierno "inactivo como el que hay", los valores y espíritu de este partido no podían permitir que La Vilavella "no tuviera un equipo de gobierno que realmente trabajara por el vecindario".

Los socialistas explican que, desde este jueves que se presentó la moción de censura, quedan 10 días hábiles para convocar el pleno, en el que Sebastià Roglà asumirá la alcaldía en sustitución de la independiente Mari Carmen Navarro.

Actualmente Mari Carmen Navarro gobierna en el Ayuntamiento de La Vilavella junto a otro concejal independiente y a los tres ediles del PP. No obstante, el apoyo de Abelardo Zaragoza a los cinco concejales del PSPV permitiría que prospere la moción de censura.

El hecho de que Abelardo Zaragoza no acudiera en 2019 al pleno de constitución de la nueva corporación municipal facilitó que gobernase en la localidad el PSPV-PSOE y que accediese a la Alcaldía Manel Martínez a pesar de que el PP e Independents per La Vilavella habían llegado a un pacto para gobernar, ya que los cuatro concejales 'populares' que resultaron elegidos y los dos de la formación de independientes sumaban la mayoría absoluta.

Posteriormente, Manel Martínez dimitió como primer edil de la localidad tras presentar su renuncia al cargo de diputado provincial al haber transcendido fragmentos de una conversación personal que mantuvo con la concejala del PP en dicha localidad, Inmaculada Traver, cuando no era alcalde ni diputado, que recoge algunas cosas que -según el grupo socialista en la institución provincial- "no son aceptables".