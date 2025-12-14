El PSPV promete blindar por ley la gestión pública de la sanidad para "evitar que se vuelvan a privatizar hospitales"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha prometido que los socialistas impulsarán desde la Generalitat una ley que blinde la sanidad pública e impida que se privaticen hospitales públicos y áreas de salud, con el fin de "evitar que se repita" la situación que vivió la Comunitat Valenciana en "la anterior etapa del PP, cuando se llegaron a tener hasta cinco hospitales públicos y todos los servicios de sus correspondientes áreas de salud estaban gestionados por empresas privadas".

Morant ha lamentado que el actual Consell haya "paralizado" los procesos de reversión que inició el gobierno del Botànic presidido por Ximo Puig, que permitió el retorno a la gestión privada de los hospitales de Alzira, Dénia, Manises y Torrevieja, ha reivindicado.

En este sentido, ha prometido que, cuando el PSPV vuelva al gobierno autonómico, revertirá el único que queda, el Elx-Crevillent (Hospital del Vinalopó), que el PP "en lugar de revertir ha ampliado la concesión a Ribera Salud".

"Hay que decir 'stop' a la privatización de la sanidad pública que está impulsando el conseller --de Sanidad-- Marciano Gómez, tal como hizo en la etapa de Zaplana, cuando empezó todo. Los valencianos ya tuvimos esa época y socialmente la rechazamos", ha expresado Morant, que ha señalado además que el conseller "una conexión directa con Ribera Salud, ya que su hermano es el director de una clínica que ha sido adquirida recientemente por el grupo privado sanitario".

La secretaria general del PSPV ha hecho hincapié en "la resistencia" de Ribera Salud, "incluso judicialmente, a perder el negocio de los hospitales públicos valencianos, especialmente en el caso de Torrevieja".

En este sentido, Diana Morant ha denunciado el "abandono" al que tiene sometido el Consell al área de salud de Torrevieja, en un "intento de desgastar la imagen de la gestión pública para justificar futuras privatizaciones".

La secretaria general de los socialistas valencianos se ha comprometido a "acabar con esa situación" al impulsar desde la Generalitat un plan de choque tanto de infraestructuras que estaban previstas por el Botànic y que el PP "ha paralizado", así como "solventar el problema" de personal del departamento: "La Vega Baja no volverá a ser el patio trasero de la sanidad valenciana".

ACTOS DE "ESCUCHA ACTIVA"

Morant participó este sábado en uno de los actos de "escucha activa" de la sociedad que organiza el PSPV para "reforzar la alternativa" al Consell del PP, actos que desembocarán la próxima primavera en una conferencia política de puesta en común de todo este proceso, tal como acordó el último comité nacional del partido celebrado en Alicante.

En este acto sectorial sobre Sanidad, Diana Morant ha lamentado que "parte de la salud de los valencianos siga en manos de Ribera Salud, una empresa que, tal y como han demostrado las últimas informaciones sobre la manera de actuar de sus directivos en otros centros como el de Torrejón en Madrid, priman el resultado económico sobre la salud de los pacientes".

"La sanidad no tiene que ser rentable económicamente, tiene que rentable socialmente y para eso no puede tratar a los pacientes como clientes. Es necesaria una sanidad que atienda a las personas con el tiempo suficiente, que les derive a todas las pruebas necesarias y no una sanidad que mire por la rentabilidad de la empresa que gestiona el hospital", ha concluido.