PSPV propone al Gobierno que el Paredón de Paterna (Valencia) se convierta en el museo de la Memoria

Publicado 01/11/2018 14:29:37 CET

VAlÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, ha propuesto al Gobierno que el Paredón de Paterna (Valencia) --conocido como 'Paredón de España' y donde se calcula que el régimen franquista fusiló a más de 2.000 personas-- se convierta en el museo de la Memoria.

Caballero se ha pronunciado en estos términos en un acto de homenaje a los represaliados del franquismo en el cementerio de Paterna (Valencia) en el que también han participado el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el alcalde de Paterna, el también socialista Juan Antonio Sagredo.

En su intervención, Caballero ha destacado que el 1 de noviembre en Paterna se ha convertido "en un día del homenaje a todos aquellos que lucharon por nuestra libertad". "Cuando el presidente del Gobierno dijo hace meses en una entrevista que habría que buscar un emplazamiento para la creación de un museo para la Memoria, que tengan en cuenta que el paredón de Paterna puede y debe transformarse en el Paredón de España", ha remarcado.

Caballero ha insistido en la importancia de que la juventud "se implique en la memoria histórica" y, por eso, ha reconocido su insistencia para que la Ley de Memoria Democrática del Consell recogiera "la memoria democrática como parte del currículum escolar". A su juicio, es importante que las futuras generaciones "sigan conociendo la verdad y la verdadera historia de lo que en la España de nuestros abuelos y padres sucedía", ha reivindicado.

En este sentido, ha lamentado que en la Comunitat "ha costado mucho más tiempo" respecto a otras CCAA porque "el PP no daba ni un euro en los presupuestos para el desarrollo de esa ley". Por ello, ha destacado la importancia del cambio del Consell.

"Hoy tenemos un partido en el gobierno que no solo está implicado en que el mundo sepa cuál es la verdadera historia, sino que está implicado en que el dictador no siga teniendo un mausoleo para homenaje y que sus acólitos no sigan llenando los nombres de las calles y las plazas de nuestras ciudades. Hoy la situación es muy diferente, pero seguimos teniendo mucho trabajo por delante", ha manifestado.

"DIGNIDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA"

Por su parte, el alcalde de Paterna ha pedido "dignidad, reparación y justicia" y ha destacado el inicio de los trámites por parte del Ayuntamiento para el 'Paredón, el Camí de la Sang y las fosas comunes sean declaradas Bien de Relevancia Local (BRL).

Ha explicado que en Paterna hay 70 fosas comunes y la primera que se exhumó fue a raíz de la ley de 2012 aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero solo se pudo llevar a cabo "parte" de esa exhumación por la "presión" del Gobierno del PP en el municipio, mientras que desde que hay un gobierno socialista "llevamos once fosas exhumadas".

Además, ha destacado que el gobierno local ha creado una delegación para ayudar a las familias para que puedan gestionar las exhumaciones. "Este camino que hemos retomado de nuevo con un gobierno socialista en Paterna ya es imparable", ha señalado para estimar que en este enclave hay 2.238 víctimas y, por tanto, "2.238 familias enmudecidas, algunas incluso con miedo". "Dar voz a esas personas con este camino que hemos emprendido vale la pena", ha zanjado.