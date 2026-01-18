El PSPV-PSOE denuncia que Pérez Llorca capitula ante Feijóo y vuelve de Zaragoza "sin un solo euro" para la Comunitat

Morant y España - PSPV

VALÈNCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Arcadi España, ha denunciado hoy que el presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, "ha capitulado ante Alberto Núñez Feijóo y vuelve de Zaragoza sin un solo euro para la Comunitat Valenciana", tras participar en la cumbre convocada por el PP para rechazar el nuevo sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España.

España ha señalado que el encuentro celebrado por el PP ha sido "la cumbre de las excusas" ya que supone "decir que no a 21.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas", una decisión que resulta "especialmente grave" para la Comunitat Valenciana. "El Gobierno de España ha puesto encima de la mesa 3.669 millones de euros para mejorar nuestro estado de bienestar y el 'president' de la Generalitat ha decidido renunciar a ellos", ha subrayado.

El dirigente socialista ha recordado que, en un primer momento, el propio Pérez Llorca dudaba de la propuesta del Gobierno porque "era el doble de lo que él mismo le había pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", pero finalmente "ha ido a Zaragoza a firmar, delante de Feijóo, la capitulación total del Partido Popular de la Comunitat".

"En esa cumbre no solo le han dicho que no puede decir que sí a la propuesta del Gobierno de España, sino que también le han dicho que no a las dos propuestas que él decía que quería: la condonación de la deuda y un fondo de nivelación", ha afirmado Arcadi España. "Se vuelve con tres 'noes' y los ha firmado voluntariamente a los pies de Feijóo", ha añadido.

Además, España ha denunciado que el 'president' "vuelve de la cumbre de las excusas sin un solo número, sin ningún compromiso y sin ningún euro para la Comunitat". "Regresa separado de los valencianos y valencianas que necesitan más recursos para educación, para sanidad y para los servicios sociales, y que están cansados de un sistema de financiación injusto", ha advertido.

En este sentido, ha remarcado que Pérez Llorca "también se separa de los agentes sociales" y que vuelve de Zaragoza "más solo que nunca y sin ningún euro para la Comunitat, tras anteponer la obediencia a la dirección del PP a la defensa de los intereses de la sociedad valenciana".

España también ha lamentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "haya demostrado una vez más que no tiene ningún modelo de financiación autonómica para España y que su única propuesta sea bloquear cualquier avance". "Lo que ha hecho hoy Feijóo es condenar a la Comunitat Valenciana a seguir sufriendo durante años una infrafinanciación injusta, renunciando a recursos que son imprescindibles para garantizar unos servicios públicos de calidad y que el Gobierno de Pedro Sánchez sí está poniendo sobre la mesa", ha señalado.