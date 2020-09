El PSPV replica a Cs que un déficit equiparable a Euskadi "no tiene sentido"

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista José Muñoz ha replicado este miércoles a Ciudadanos que un déficit equiparable a Euskadi para la Comunitat Valenciana "es un absurdo y no tiene ningún sentido" y ha pedido a todos los partidos que sigan reivindicando un nuevo modelo de financiación autonómica y un fondo transitorio hasta entonces. Solo entonces, ha recalcado, se podría hablar de déficit asimétrico.

En el segundo día de Debate de Política General en Les Corts, Cs ha defendido una propuesta para que la Comunitat pueda tener un déficit equiparable al vasco hasta que entre en vigor un sistema de financiación "adecuado, justo y transparente". Esto supondría, a su juicio, evitar recortes y disponer de 3.000 millones extra para los próximos presupuestos de la Generalitat.

"No queremos un déficit asimétrico, queremos un déficit sin privilegios", ha defendido el diputado Tony Woodward, para cargar contra "la insolidaridad y la injusticia" tanto del gobierno de Sánchez como del anterior de Rajoy y augurar que el concierto vasco se renovará en 2021 y "con los votos de PP, PSOE y Podemos", con un déficit del 2,6% de su PIB "cuando en marzo se acordó al 0%".

En clave valenciana, Cs tacha de "venda en los ojos" la partida reivindicativa de 1.336 millones que incluyen las cuentas de la Generalitat por la infrafinanciación. También rechaza la postura del síndic socialista, Manolo Mata, por "frivolizar" cuando dijo que "Cs quería -3.000 millones y ahora quiere +3.000 con déficit". "Nunca hemos pedido recortar 3.000 millones, instamos a que reorganizaran partidas al inicio de la pandemia", ha matizado Woodward.

Los "presupuestos 'fake'" del Consell, según Cs, elevan a 9.650 millones la cifra de "recortes e incumplimientos con los valencianos" desde 2015 y a 2.250 millones el déficit en el último año. "Tenemos una infrafinanciación que nadie discute, más ingresos que nunca y seguimos incumpliendo las promesas. Si no hay corrupción y supuestamente no hay despilfarros, ¿dónde está el dinero?", se ha preguntado.

HABLAR DE EUSKADI POR RÉDITO POLÍTICO

En su réplica, el portavoz de Hacienda del PSPV ha hecho hincapié en que pueden llegar a un acuerdo con Cs porque "en el fondo" defienden lo mismo, con lo que le ha pedido que recapacite. "Si la cuestión es que salga la palabra Euskadi por rédito político, nos estamos equivocando", ha advertido.

Aunque "puede gustar más o menos", ha recordado que la Comunitat se rige por el sistema general de financiación y Euskadi por el concierto vasco, como recoge la Constitución, y que "el Gobierno les permite tener un déficit superior, no asimétrico" porque no reciben anticipos a cuenta y gestionan sus impuestos. Por tanto, a su juicio, no tiene mucho sentido hablar de déficit asimétrico para la Comunitat.

Eso sí, el socialista ha remarcado que están de acuerdo en que la financiación de los vascos es "mejor" y ha puesto el foco en la unidad de los partidos valencianos contra la infrafinancación, para instar a "luchar" porque el fondo transitorio equipare la renta per cápita a la media nacional. "Creo que Ciudadanos estaría cómodo con esta propuesta", ha aseverado.

En su segunda intervención, el diputado 'naranja' ha criticado el "papelón" de Compromís en relación al déficit, ya que presentó una proposición similar a la de Cs y su portavoz adjunta, Aitana Mas, tenía previsto ejercer el turno de réplica en lugar del diputado del PSPV. Se ha preguntado así si "va a seguir su senda de tibieza" retirando esta iniciativa.