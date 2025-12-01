El PSPV reprocha a Pradas sus "infinitas mentiras" y ve evidente que intenta "descargar la responsabilidad" en Mazón

El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado evidente que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, "más allá de las infinitas mentiras que sigue contando", intenta "descargar la responsabilidad" en el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, con el fin de "completar ese puzle" y ese "laberinto en el que nos ha metido el PP" sobre el 29 de octubre de 2024, el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia.

"Carlos Mazón se desentendió de sus responsabilidades y actuó de una manera negligente", ha recalcado el portavoz socialista en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha reprochado a Pradas que en la entrevista en 'Salvados' realizara afirmaciones "muy crueles, sobre todo para las víctimas" de la dana, que escucharon "eso de que el jefe de Gabinete de Mazón --José Manuel Cuenca-- le dijo que no le molestara durante esa tarde y que cualquier comunicación lo hiciera a través de él".

A su juicio, resulta "evidente que esto aporta más dolor a las víctimas y demuestra una negligencia brutal de Carlos Mazón en ese día". Ante esta situación, ha instado al investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y al PP a tomar la "decisión evidente" de exigirle el acta de diputado para que, con ello, pierda el aforamiento y declare ante la jueza de Catarroja "para contar la verdad y solo la verdad". Y ha reclamado a Mazón que asuma "las responsabilidades políticas y judiciales que correspondan".

"Es evidente que esto después de la entrevista de ayer de Salomé Pradas no puede quedar así y ahora hay un nuevo 'president' de la Generalitat que es el testaferro de Carlos Mazón, pero que, si quiere demostrar cierta autonomía, tendrá que exigir esta cuestión", ha argumentado Muñoz, que ha advertido a Pérez Llorca de que, si quiere pedir perdón a las víctimas, como afirmó en su investidura, "tendrá que definir sobre qué quiere" hacerlo. "El perdón se hace con hechos", ha señalado.

AFIRMACIONES DE PRADAS YA HAN SIDO "DESMONTADAS" POR LA JUEZA

Sobre las críticas de Pradas en 'Salvados' hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las que acusó de "no dar información en tiempo real" el día de la dana, el síndic del PSPV ha replicado que "lamentablemente" para la exconsellera y "afortunadamente para la verdad" hay una jueza "que está investigando y haciendo una instrucción muy rigurosa" y "todas estas cuestiones ya las ha desmontado de manera reiterada en sus diferentes autos".

En esta línea, ha subrayado que la jueza de Catarroja sostiene que las muertes por la dana "se produjeron por el envío tardío de la alerta" y que es falso que se produjera un "apagón informativo por parte de los organismos estatales". Además, ha hecho hincapié en que en la Generalitat "tenían toda la información" y "lo que pasa es que no tomaron decisiones porque estaban a otras cosas".

CREE QUE MAZÓN ERA QUIEN ESTABA "DETRÁS DE TODO"

Preguntado por si cree que Pradas no esperó a Mazón para el envío del ES-Alert, tal y como ella misma afirmó en la entrevista en 'Salvados', José Muñoz ha indicado que él nunca se ha "creído esa teoría", pero ahora "parece que cada vez se acredita más esa realidad de que Mazón era la persona que parece que estaba detrás de todo". "El estilo de liderazgo era tan cesarista que los consellers no movían un papel si él no daba el visto bueno, el problema es que el papel ese día era el envío de la alerta", ha apuntado.

Además, ha apuntado, en el registro de llamadas que aporta Salomé Pradas "se ve claramente cómo va llamando y no recibiendo respuesta" por parte de Mazón y cómo "esa falta de comunicación" con el entonces 'president' de la Generalitat "es lo que va retrasando, retrasando y retrasando el envío de la alerta hasta que llega muy tarde". "Todo parece indicar que es Carlos Mazón quien estaba detrás de la autorización de la alerta y del envío", ha insistido.