El PSPV de València aboga por "apartar diferencias" para "centrarse en salvar vidas" durante una reunión de su Ejecutiva

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE de la ciudad de València ha apostado, durante la reunión este jueves de su Comisión Ejecutiva, por "apartar diferencias" con sus socios de gobierno y partidos de la oposición para centrarse en "ayudar a salvar vidas y puestos de trabajo".

Así lo ha puesto de manifiesto en la resolución de la Comisión Ejecutiva extraordinaria, que ha presidido a las 19 horas de este jueves la vicealcaldesa de València y secretaria general de los socialistas de la ciudad, Sandra Gómez.

La Ejecutiva considera que "es innegable que si algo no puede perderse ahora mismo es el tiempo y la energía en nada que no este relacionado con ayudar a superar esta situación" de pandemia. "No existe margen razonable para perderse en otros elementos, ni mucho menos espacios para la confrontación política", ha insistido.

Por ello, ha manifestado: "El conjunto de fuerzas políticas, tanto aquellas con las que compartimos equipo de gobierno, como las que forman parte de la oposición, debemos hacer un esfuerzo por apartar diferencias y centrarnos en ayudar a salvar vidas y puestos de trabajo".

En esta línea, la Comisión Ejecutiva del PSPV ha acordado "llamar a la colaboración y el consenso al conjunto de fuerzas políticas de la ciudad, evitando la apertura de escenarios de conflicto". Ha pedido a los partidos "una actitud constructiva, especialmente en los próximos meses en los que debemos superar definitivamente la pandemia".

Del mismo modo, ha pedido que "aquellas personas y fuerzas políticas con responsabilidades de gobierno centren en sus esfuerzos en gestionar de la mejor manera sus áreas de responsabilidad".

El PSPV ha instado a que "el trabajo conjunto priorice la protección de la salud, la habilitación de la forma más urgente posible el conjunto de ayudas y estímulos económicos a los sectores más afectados y al compromiso de utilización de todos los recursos públicos, incluyendo el superávit presupuestario, a la lucha contra la covid y sus efectos socioeconómicos".