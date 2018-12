PSPV ve "posible" que la extrema derecha emerja en la Comunitat e insta a las fuerzas democráticas a "no crispar"

Publicado 03/12/2018 14:16:53 CET

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha afirmado este lunes que "la emergencia de una fuerza de extrema derecha" en la Comunitat Valenciana "es posible" y ha advertido de que hay un movimiento "para acabar con el modelo de Europa" actual y por ello las fuerzas políticas democráticas "tienen que hacer un esfuerzo de asensatarse, no crispar y ver cómo resolver los problemas".

En declaraciones a los medios, Mata ha calificado el resultado de las elecciones andaluzas de "desastroso para los socialistas, para la democracia española y andaluza" y ahora hay que ver "cómo recomponemos la situación".

Para Mata "el nivel de crispación de la sociedad española no tiene nada que ver con las cifras económicas, de igualdad y la situación vital", pero es cierto que "hay una situación política muy crispada que lleva a situaciones como esta".

Según ha dicho, en Andalucía "esto tiene que dar muchas vueltas, no sabemos quién gobernará, no es evidente que el PP gobierne Andalucía apoyado por Ciudadanos y por VOX, no es evidente que no gobierne Susana (Díaz) o algún socialista con apoyo de Cs y la abstención activa de Podemos".

"Es una situación desconcertante para nosotros, ha sido un terremoto", ha admitido, para agregar que las encuestas "han desmovilizado al electorado socialista", que ha pensado: "Como van a ganar estos no hace falta que vaya a votar, encima me han cabreado con lo de la corrupción".

Tras conseguir VOX 12 diputados, con un programa electoral en que plantea "disolver el parlamento andaluz y todas las autonomías", Mata ha indicado que cree que en la Comunitat "también tendrán presencia y habrá que evaluar todo eso".

Respecto a la equiparación de los extremos de derechas e izquierdas, Manolo Mata ha asegurado que la gente de Podemos en la Comunitat trabaja desde unas posiciones "asimilables a lo que era IU" pero no les ve "como una fuerza antideclaración universal de los derechos del hombre o anti constitución europea". "Estamos hablando de otra cosa", ha agregado.