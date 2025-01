El PSPV, sobre la visita de Feijóo a Valencia: "Es el síntoma de que el tiempo político de Mazón se ha terminado"

Los socialistas instan al líder del PP a "tomar la decisión que tiene que tomar, que es destituir" al 'president': "Es un activo tóxico"

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha considerado que la visita de estos días del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a algunas de las localidades valencianas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre es "el síntoma de que el tiempo político de Carlos Mazón se ha terminado" y ha emplazado al líder 'popular' a terminar su viaje a Valencia con la destitución del 'president' de la Generalitat.

De este modo ha valorado, en declaraciones a los medios en Les Corts este jueves, la visita "no sé si clandestina o atípica" de Feijóo a zonas afectadas por la dana. "Una visita en la que no atiende a los medios de comunicación, en las que oculta su agenda, en las que no permite preguntas, en las que no aclara nada y en las que no va acompañado del 'president' de la Generalitat", ha cuestionado.

Para los socialistas valencianos, resulta "evidente" que esta visita del líder del PP "demuestra la situación en la que vive Carlos Mazón". "Es sintomática, es un 'president' de la Generalitat que defraudó a los valencianos ese 29 de octubre en que aún no sabemos dónde estaba y del que no da ningún tipo de información a pesar de las reiteradas demandas del Partido Socialista", ha señalado.

Por ello, Muñoz ha insistido en que el dirigente autonómico está "absolutamente amortizado" y esta visita de Feijóo es "el síntoma de que el tiempo político de Mazón se ha terminado". "En estos momentos, Carlos Mazón es un activo tóxico para Feijóo y para el PP", ha advertido.

Ante esta situación, ha instado a Feijóo a "tomar la decisión que tiene que tomar, que es destituir a Carlos Mazón de una vez por todas" y a "dejar de pensar en el interés del PP y más en el interés de los valencianos". "Porque lo que conocemos es que Feijóo va a tomar una decisión en función de las encuestas electorales del PP aquí en la Comunitat Valenciana", ha denunciado Muñoz, que ha considerado esta posición un "insulto a los valencianos".

"Aquí ha habido una tragedia, hay una situación que no puede esperar la contestación, y Carlos Mazón está amortizado. Por tanto, Feijóo lo que debería hacer hoy es, al acabar la visita, como le ha reclamado ya tres veces la sociedad valenciana en manifestaciones multitudinarias, en el funeral de las víctimas y como se lo han dicho en la puerta hoy de la reunión de la Junta Directiva del PP, que no puede estar ni un minuto más Carlos Mazón al frente de la Generalitat", ha expuesto.

Y en caso de "aferrarse al cargo a toda costa", ha emplazado a Feijóo a "pensar en el interés de los valencianos y destituir" al jefe del Consell. "Esa tiene que ser la consecuencia de la visita de Feijóo, esa visita clandestina, atípica, como quieran llamarla: la dimisión, la destitución de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat", ha sostenido.

PIDE A FEIJÓO QUE RECAPACITE Y ASISTA A ACTOS POR LA MUERTE DE FRANCO

Por otro lado, preguntado por la afirmación realizada por los 'populares' de que, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "con Franco", Feijóo lo está "con los valencianos", el síndic del PSPV ha aprovechado para cargar contra el líder del PP y reclamarle que "recapacite" y asista a los actos por los 50 años de la muerte del dictador. "A quien deja en mal lugar es al propio Feijóo y también al PP, porque parece que no quieran defender la democracia", ha deslizado.

De hecho, ha asegurado que si Feijóo "fuera el líder de una derecha democrática europea, con los estándares normales, como la alemana, por sin ir más lejos, estaría asistiendo" a estos actos.

"¿Alguien piensa que la derecha alemana de Merkel, por ejemplo, no hubiera ido a los actos de conmemoración de la muerte de Hitler? Esto sería impensable", ha argumentado, para seguidamente lamentar que en España "asumimos como normal que Feijóo utilice la tragedia de la dana para no ir a los actos de conmemoración de la libertad y democracia". "La defensa de la democracia no es ni de izquierda ni de derecha ni de centro, es de demócratas", ha zanjado.