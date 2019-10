El PSPV vota con PP, Cs y Vox para que Grezzi no esté en las comparecencias de trabajadores en la comisión de la EMT

Actualizado 16/10/2019 20:52:52 CET

Autobuses EMT València - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA - Archivo

Compromís advierte de que se abre "una crisis de gobierno sin precedentes"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV, el PP, Ciudadanos (Cs) y Vox han votado una propuesta de los socialistas en la comisión de trabajo sobre el fraude de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes de València dirigida a que el presidente de la entidad y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís), no esté presente cuando comparezcan en este órgano personas con relación contractual con la compañía pública.

Esta decisión supone, según ha advertido el vicealcalde de València por Compromís, Sergi Campillo, que no es consejero pero ha acudido a la sede de la EMT y ha atendido a los medios, una "crisis de gobierno sin precedentes" porque el PSPV "se ha alineado con la oposición".

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València había anunciado antes de la reunión de este miércoles su propuesta de que Grezzi se ausentara de la comisión de trabajo con el objetivo de que cualquier compareciente de este tipo esté "más cómodo" y "pueda hablar libremente". La proposición --una de las que se ha votado junto al plan de trabajo y la relación de comparecencias-- ha contado con el apoyo del PSPV, el PP, Ciudadanos y Vox y con el voto en contra de Compromís.

No obstante, el vicealcalde ha indicado que él había llegado a un acuerdo "muy razonable" con la concejala socialista Pilar Bernabé según el cual serían los propios comparecientes quienes solicitaran la ausencia de Grezzi o de otro miembro de la comisión "si se sentían incómodos".

"Mientras Bernabé llegaba a este acuerdo con Campillo, en paralelo, Valía anunciaba ante los medios que el PSOE apostaba por vetar la presencia del presidente de la EMT en las comparecencias donde haya cualquier persona vinculada a la empresa", ha manifestado Compromís en un comunicado.

CAMPILLO: "HECHO LAMENTABLE"

En su comparecencia tras la reunión, Campillo ha considerado que la votación ha sido un "hecho lamentable" y cree que el PSPV ha roto "de manera incomprensible" su acuerdo, a su juicio, "alineándose con la propuesta de Vox, del PP y de Ciudadanos para intentar humillar a un miembro de Compromís que es miembro de pleno derecho de la comisión".

"Me siento muy decepcionado también. Soy un hombre de palabra y me cuesta mucho entender porqué otros miembros no cumplen esa palabra. Puede parecer que quien ha negociado conmigo no tenía la capacidad suficiente de negociar con su grupo, eso lo desconozco, pero cuando hablo con una persona, entiendo que esa persona tiene la legitimidad suficiente para hablar con su grupo, y que los acuerdos a los que llegamos son aplicables a los dos grupos del gobierno".

El vicealcalde ha indicado que Compromís "respeta el pacto al que ha llegado con su socio de gobierno" y que, por tanto, mantendrán su posición de que cuando un compareciente pida que algún miembro de la comisión abandone la sala, esta persona --sea Grezzi u otra-- lo hará.

VALÍA: ESTA SITUACIÓN NO AFECTA "PARA NADA" AL PACTO

Por su parte, la concejala socialista y presidenta de la comisión, Elisa Valía, ha señalado --en una comparecencia posterior a la reunión pero previa a la de Campillo-- que, en función de su cargo en este órgano, "debe velar porque los acuerdos se respeten". Así, preguntada por los medios por qué ocurrirá si Grezzi no se ausenta cuando comparezca una persona de la EMT, ha señalado: "de momento no nos hemos visto en esa situación".

Valía ha manifestado que, a su entender, esta situación no afecta "para nada" al pacto de gobierno entre Compromís y PSOE: "Esto es una comisión de investigación y yo entiendo que todo el mundo está velando por que se celebren las sesiones con las máximas garantías, y es fundamental que la gente que venga pueda expresarse libremente, esté cómoda y nos pueda aportar toda la documentación que pidamos".

"Ya avanzamos en la sesión constitutiva de la comisión que entendíamos que Grezzi debía formar parte de la comisión, y nadie tuvo nada en contra, pero es verdad que sí que veíamos que podía afectar a la comparecencia y al contenido. Evidentemente teníamos que preservar la garantía de que la gente esté libre y cómoda para declarar lo que considere", ha manifestado.

En la misma línea se ha manifestado el otro consejero socialista, Ramón Vilar, que ha señalado que "es habitual en cualquier comisión que investiga algo en una empresa que la subordinación laboral haga que se sienta incómodo un compareciente para expresarse libremente".

"No digo que no lo pueda hacer ni que sea intimidación, ni nada, pero el que viene aquí, aunque no esté acusado de nada, sino que venga a colaborar, puede tener una situación incómoda, y estamos buscando la mayor confortabilidad", ha indicado.

COMPROMÍS: "SE HA ROTO LA UNIDAD DEL GOBIERNO EN ESTA VOTACIÓN"

Al respecto de esta votación, el vicealcalde ha señalado que "hoy ha habido un antes y un después" en el gobierno de la ciudad, que "se ha roto la unidad del gobierno en esta votación" y ha considerado que este hecho es "absurdo" porque "habían acordado una posición que era perfectamente asumible".

"No era una cuestión de calado para el gobierno, era una cuestión accesoria: habíamos acordado la lista de comparecientes, cómo funcionaría la comisión, habíamos acordado que el PSOE presidiría, lo habíamos acordado todo, y es completamente innecesario que un partido de gobierno se alinee con la oposición para votar en contra de otro partido de gobierno cuando habíamos llegado a una postura razonable", ha manifestado, y ha considerado que esta posición de los socialistas se debe a "intereses partidistas".

Así, ha señalado que Compromís "había cedido en sus posiciones iniciales" y ha indicado que "los que han roto la unidad del gobierno tendrán que dar explicaciones de porqué lo han hecho".

En un comunicado, desde Compromís han lamentado que "el PSOE, de facto, ha apostado por una ruptura con la izquierda y una connivencia con la derecha que será difícil de entender por parte de sus propios votantes".

"Demuestra que ni confía en la unidad de acción del gobierno municipal, ni en sus socios de gobierno", manifiestan los valencianistas al tiempo que aseguran que "Compromís siempre pondrá los intereses de los vecinos y vecinas de València por encima de intereses partidistas".

PSPV: "NO EXISTE UNA CRISIS DE GOBIERNO"

Posteriormente, desde el PSPV-PSOE han manifestado en un comunicado: "no existe una crisis de gobierno, sino una crisis en la EMT que tenemos que solucionar juntos", por lo que han pedido "prudencia", y han indicado que "cualquier diferencia se enmarca en la comisión de investigación sobre la gestión de la crisis ocurrida en el seno de la empresa de transporte".

"A lo largo del día de ayer y la mañana de hoy se han producido diversos contactos entre los grupos de gobierno para intentar que sus compañeros de partido convencieran al presidente de la entidad para apoyar esta propuesta que vela por los derechos de los trabajadores y por una máxima transparencia en la gestión de la crisis de la EMT", reza el comunicado de los socialistas.

Por ello, han lamentado que "esta propuesta del PSPV-PSOE no haya contado con el apoyo de sus socios de gobierno en la Comisión y hayan votado en contra de esta", pero los socialistas han incidido en que "continúa la voluntad de trabajar conjuntamente para esclarecer los hechos y recuperar el dinero defraudado".

"Tenemos que trabajar de manera conjunta para esclarecer los hechos y estar a la altura de la exigencia que como partidos políticos debemos tener en la gestión de los recursos públicos y estamos convencidos de que vamos a seguir haciéndolo juntos cuando precisamente la transparencia y el buen gobierno son una seña de identidad del pacto del Rialto y del actual gobierno en el ayuntamiento de la ciudad de València", han aseverado.