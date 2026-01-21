PSPV y Vox irán a la reunión con Llorca mientras que Compromís pone como condición que Mazón deje su acta

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la toma de posesión de su cargo, en el Palau de la Generalitat, a 4 de diciembre de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Vox irán el próximo martes a la reunión convocada por el ‘president’ de la Generalitat, el ‘popular’ Juanfran Pérez Llorca, con los síndics de los grupos de Les Corts, mientras Compromís no acudirá al considerar que no se puede hablar de normalidad democrática si el ‘expresident’ Carlos Mazón sigue como diputado del PP.

Así lo han trasladado los grupos de la oposición tras la carta que les envió Llorca este pasado martes para citarles a una ronda de reuniones “de trabajo”. En esa misiva, el jefe del Consell se ofrece a “recoger sus aportaciones y mejoras” respecto a las iniciativas que presentó en su debate de investidura, así como a escuchar "aquellas otras consideren oportunas".

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, acudirá al encuentro al que está convocado el próximo martes 27 a las 10 horas en el Palau de la Generalitat. Fuentes del grupo socialista señalan que aceptan la petición de Llorca “por institucionalidad”, como han hecho siempre que se les ha llamado desde Presidencia.

En un mensaje en redes sociales, Muñoz subraya que el PSPV acudirá a reunirse con el ‘president’ “como siempre”, aunque reprocha que no se haya citado a la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, cuando es la jefa de la oposición, lo que a su entender “demuestra una cobardía institucional muy sintomática”.

El síndic socialista recuerda que “tanto Ximo Puig como Carlos Mazón se reunieron con los líderes de la oposición durante sus mandatos” y advierte que “esto también degrada la institucionalidad que debe proteger el president de la Generalitat”.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, también participará en la reunión con Llorca, que tendrá lugar a las 12 horas del próximo martes, tras lo que hará una valoración de su contenido.

"HECHOS Y NO FOTOS"

En cambio, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, descarta reunirse con Llorca mientras Mazón mantenga el acta de diputado del PP. “Hechos y no fotos. Si quiere hacerse una foto, que venga a Les Corts, que comparezca”, ha manifestado en declaraciones a los medios.

Baldoví ha criticado que Llorca ofrezca diálogo y consenso con un “paripé” de reunión después de “aceptar toda la agenda de la ultraderecha de Vox”, de “eliminar leyes sin ninguna consulta” y de no exponer en Les Corts su postura ante la reforma de la financiación autonómica propuesta por el Gobierno.

Preguntado por si Compromís cierra cualquier posibilidad de diálogo con Llorca hasta el final de la legislatura, ha insistido en que “no habrá normalidad” mientras el PP no pida el acta a Mazón o lo envíe al grupo de no adscritos.

CARTA DE BALDOVÍ A LLORCA

El síndic de Compromís ha remitido una carta en respuesta a la invitación del ‘president’ en la que le reprocha que no haya comparecido en Les Corts desde su debate de investidura del pasado 27 de noviembre, así como que ni PP ni Vox aceptaran citarlo en la Diputación Permanente de la próxima semana.

“Han pasado 54 días y no hemos encontrado ni diálogo, ni transparencia. Ni luz, ni taquígrafos”, subraya, por lo que muestra su sorpresa al haber sido convocado a una reunión “a puerta cerrada en su despacho, sin orden del día ni propuestas sobre la mesa”.

A su juicio, esto demuestra una intención de “aparentar normalidad en una situación que no es normal”: la continuidad de Mazón como diputado junto a una “subida de sueldo” al nombrarlo presidente de la comisión de Reglamento de Les Corts.

Es por eso que Baldoví exige, “como condición previa a cualquier encuentro formal”, que el PP reclame al ‘expresident’ el acta y, si no la entrega, lo expulse del grupo parlamentario. También pide a Llorca el voto favorable de los ‘populares’ a la proposición de ley de Compromís para eliminar los privilegios a los ‘expresidents’”.

Y le urge a comparecer para “acabar con la parálisis parlamentaria” y hablar de los temas que preocupan a los valencianos, como la vivienda, la sanidad, las emergencias o la reconstrucción, además de convocar la comisión de investigación de la dana para que participen las víctimas. “Deje de huir de Les Corts, devuelva la dignidad al parlamento con la salida de Mazón y demos respuesta a lo que necesita nuestra sociedad”, resume.

“COMPROMÍS YA TIENE SU FOTO”

Desde el PP, su portavoz adjunta en Les Corts Nieves Martínez ha criticado que “Compromís ya tiene su foto” al anunciar que no acudirá a la reunión con Llorca, algo que en su opinión “dice mucho de sus principios” cuando deberían ir “todos a una” por los intereses de los valencianos.

Cuestionada por si el PP contempla la posibilidad de exigir el acta a Mazón, ha indicado que los ‘populares’ están centrados en la reconstrucción y en seguir reclamando la financiación que merece la Comunitat, “no esa que nos quiere vender como soñada Diana Morant”. “Trabajar por los valencianos no es ver de estos 99 diputados quién está y quién no”, ha subrayado, y ha defendido la intención de Llorca de “llegar a acuerdos por el bien de los valencianos”.

Respecto a si el PP se siente cómodo con Mazón en Les Corts, ha replicado: “Me siento cómoda con cada uno de mis compañeros porque creo que todos nosotros, como pertenecientes a un grupo político, somos capaces de aportar al conjunto”.

"ESTRIDENTE"

“Yo entiendo que mucha gente desde fuera puede ver estridente ciertas circunstancias, pero ante todo tenemos que tener un respeto a un proceso judicial que en estos momentos se está produciendo”, ha dicho, y ha afeado a los partidos que han querido hacer “un juicio paralelo” de la causa de la dana.

La ‘popular’ ha exigido “respeto a los procesos judiciales y a esa acta” de diputado, que ha recordado que es personal y que “esa persona ostenta”. “Él tomará la decisión una vez se resuelva todo”, ha apostillado. E interpelada por si cree que Mazón es una “estridencia”, ha insistido en que “es un diputado más de los 99 que hay en el arco parlamentario”.