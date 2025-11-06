Puente anuncia 1.250 millones de euros en inversiones en los puertos de València, Castelló y Alicante hasta 2029

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado en torno a 1.250 millones de euros en inversiones en los tres puertos del sistema portuario de titularidad estatal en la Comunitat Valenciana desde 2025 hasta 2029, lo que permitirá a estas infraestructuras "estratégicas" mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento.

Así se recoge en el plan inversor de Puertos del Estado presentado este jueves por el ministro durante el desayuno informativo organizado por Diario del Puerto en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado este departamento en un comunicado.

De acuerdo con los datos recogidos en el marco inversor 'Horizonte 2030' del sistema portuario español, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en volumen de inversión prevista en el periodo 2025-2029, solo por detrás de Cataluña, a la que se destinan más de 1.500 millones de euros para sus dos puertos estatales, y de Andalucía, territorio que recibirá unos 1.300 millones para sus siete infraestructuras.

El grueso de la inversión total se destinará a la Autoridad Portuaria de Valencia, que recibirá unos 904,2 millones de euros, lo que supone más del 70 por ciento. Por su parte, el puerto de Castelló contará con unos 256,4 millones de euros y el de Alicante con unos 88,2 millones de euros.

Del total de 1.250 millones de euros previstos, la mayor cuantía (812,2 millones de euros) se contempla en el capítulo de infraestructuras y ampliación y mejora de instalaciones con el objetivo de aumentar la capacidad y hacer frente a los retos de la demanda y de futuro.

En segundo lugar, se destinarán 194,3 millones para el desarrollo de accesos viarios y ferroviarios de los puertos valencianos, ya que "garantizar su conectividad es fundamental para no perder competitividad", según el departamento dirigido por Óscar Puente. Por otro lado, se destinarán unos 190 millones para impulsar proyectos de sostenibilidad.

Otros 23,4 millones de euros irán dirigidos al refuerzo y mejora de la seguridad de estos tres puertos; otros 15,6 millones serán para desarrollar proyectos puerto-ciudad, previstos para acercar los recintos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida y, finalmente, se prevén unos 13,8 millones en proyectos de digitalización. Por anualidades, unos 316,5 millones se invertirán en 2025; 377 en 2026; 278,8 en 2027; 133,9 en 2028 y 142,6 en 2029.

De los 904,2 millones de euros destinados al Puerto de València, 628,7 millones se destinarán a la partida infraestructuras; 171,5 millones a proyectos de sostenibilidad y 76,7 millones para impulso a los accesos viarios y ferroviarios. Otros 14 millones son para proyectos de puerto-ciudad; 6,8 millones para digitalización, y 6,5 millones para seguridad.

NUEVA TERMINAL CONTENEDORES NORTE

El principal proyecto en esta infraestructura es la construcción de la nueva terminal de contenedores norte, que permitirá al primer puerto de España en tráfico de contenedores aumentar su capacidad para hacer frente a la demanda. Además, está en marcha la adecuación de atraques para pasajeros en el espigón del Túria.

Asimismo, ha destacado el impulso a la electrificación de muelles en las terminales de contenedores y cruceros para las conexiones de los buques atracados, lo que les permitirá apagar los motores auxiliares y reducir ruido y emisiones a la atmósfera, dentro de la estrategia de sostenibilidad de Puertos del Estado y el sistema portuario de titularidad estatal.

El puerto de Castelló recibirá hasta 2029 unos 256,4 millones de euros. De esa cuantía total, 132,2 millones se destinarán a la partida de infraestructuras y mejora de las instalaciones. En segundo lugar, 97,2 millones irán al desarrollo de los accesos; 14,7 para seguridad; 10,9 al impulso de la sostenibilidad y 1,2 para el desarrollo de proyectos puerto-ciudad. Entre los proyectos que están actualmente en marcha o previstos, destaca el acceso ferroviario sur y la estación intermodal.

De los 88,2 millones que recibirá el puerto de Alicante, para la partida infraestructuras se prevé 51,4 millones de euros; para accesos, unos 20,4 millones; para el impulso a la sostenibilidad, 7,2 millones; para digitalización, 6,6 millones; y para seguridad, 2,2 millones. Entre los proyectos, destaca la entrada del ferrocarril en el puerto.