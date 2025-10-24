El puente de Cheste reabrirá al tráfico este domingo bajo el nombre de Puente de la Memoria

La Diputación de Valencia reabrirá el puente de Cheste este domingo bajo el nombre de Puente de la Memoria - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València reabrirá al tráfico este domingo por la mañana el puente de Cheste afectado por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que será rebautizado como Puente de la Memoria, después de diez meses de trabajo y un presupuesto de 5,4 millones de euros.

Esta infraestructura es "vital" para la comarca y la provincia, ya que es el principal acceso de Cheste desde la autovía A-3 y es "necesario" para la actividad industrial y logística de la zona, que "genera un flujo continuo de vehículos", según ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

Aparte de facilitar la conectividad "segura y fluida" entre la autovía y el casco urbano, la Diputació ha señalado que era "muy importante" tenerlo abierto para el Gran Premio de Motociclismo que empieza el 14 de noviembre.

La corporación ha desgranado que las primeras inspecciones, "apenas horas después de las lluvias", hacían pensar que el puente se podría reparar; pero los informes de los ingenieros concluyeron que esta opción no era viable, ya que las cimentaciones y los hormigones estaban "muy deteriorados".

Por eso, se decidió demoler y reconstruir por completo la estructura, aplicando las técnicas "más avanzadas". Ahora, el nuevo puente, cuya vida útil se estima en 100 años, ofrece "mayor seguridad, durabilidad y capacidad hidráulica ante lluvias torrenciales".

Técnicamente, la infraestructura está compuesta por tres vanos de 32 metros cada uno, con tablero mixto de vigas artesas de acero corten y losa de hormigón armado. Solo tiene dos pilas en el cauce, lo que "mejora la respuesta hidráulica". Cada viga pesa unas 45 toneladas, que se han ensamblado y colocado con grúas de gran capacidad.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha comentado que "el valor de este puente no se mide ni en euros ni en plazos", ya que "representa mucho más". "Por eso, se llama el Puente de la Memoria: porque queremos recordar que no todo vale en política, que la única manera de avanzar es sumar", ha destacado, en un acto que la corporación provincial ha celebrado este viernes en el entorno del puente.

"Deseo que este lugar quede como símbolo de lo que podemos conseguir las valencianas y los valencianos si nos escuchamos, nos respetamos y nos centramos en lo que de verdad importa. Aquí había que empezar de cero y eso hicimos juntos. Ante el ruido y las trincheras políticas, aquí elegimos cooperar", ha recalcado Mompó.

En la misma línea, ha defendido que "esa es la lección más grande que deja este puente: la Diputación, los ayuntamientos, las empresas, los técnicos, los trabajadores... todos hemos remado en la misma dirección".

"Nadie ha preguntado de qué color era el alcalde del municipio, ni de qué partido dependía el contrato, ni a quién le correspondía el mérito", ha insistido.

"DEVOLVER A LOS PUEBLOS SU CONEXIÓN"

Además, ha agradecido a las empresas constructoras su trabajo en la reconstrucción de los 29 puentes y los 1.100 kilómetros de carreteras afectadas. "Entendisteis que la reconstrucción no era solo cumplir un contrato, sino devolver a los pueblos su conexión, trabajasteis con rigor, rapidez y profesionalidad", ha destacado.

Este agradecimiento lo ha extendido al equipo de carreteras de la Diputació, a quienes ha calificado de "ejemplo de servicio público". "Fuisteis los primeros en salir, los últimos al descansar, los que aportasteis criterio técnico, serenidad y soluciones", ha alabado.

En este aspecto, la diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la Diputació, Reme Mazzolari, ha ensalzado "la ejemplar coordinación" que ha habido entre el gabinete técnico del área de Carreteras y las empresas contratistas y lo ha considerado "clave" de que un año después de la dana "se haya recuperado más del 80% de nuestra red de carreteras afectadas".

"La labor de reconstrucción la hemos abordado como una oportunidad para mejorar la resistencia de nuestra red de comunicaciones de cara futuros fenómenos meteorológicos extremos, que no sabemos cuándo van a llegar, pero que a buen seguro lo harán", ha augurado, al tiempo que ha considerado ejemplo de esto el puente de Cheste, que "gracias a la redefinición de los vanos incrementará ampliamente su capacidad para canalizar el paso de agua".

Al acto también han asistido el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y el alcalde de Cheste, José Morell, así como la directora general de Infraestructuras y Medio Ambiente, Mª José Ruzafa; alcaldes y alcaldesas de la comarca y empresarios del sector.