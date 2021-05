Las puertas y el balcón del Ayuntamiento de València, abiertas de nuevo al ciudadano desde el 8 de junio

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las puertas y el balcón del Ayuntamiento de València volverán a abrirse de nuevo a la ciudadanía desde el 8 de junio, según ha anunciado el alcalde, Joan Ribó, antes de empezar el pleno ordinario de mayo. La apertura "supone empezar a normalizar la situación con las normas de aforo y todas las medidas de seguridad adecuadas" ante la pandemia.

De este modo, desde el martes 8 de junio se recuperará, después de meses "de excepcionalidad" para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, la apertura de la casa consistorial, "que fue una de las primeras medidas del anterior mandato del actual equipo de gobierno local".

El alcalde ha explicado que, con esta medida, "el Ayuntamiento empieza a normalizar las visitas al balcón y al Museo Histórico Municipal, dos de los elementos más atractivos y emblemáticos para la ciudadanía, porque en València los índices de incidencia del coronavirus se mantienen bajos gracias a las medidas impulsadas por las autoridades sanitarias y a la responsabilidad demostrada por la ciudadanía".

"La apertura, de nuevo, del Ayuntamiento a las visitas ciudadanas, la haremos siempre con respecto de las normas de aforo y con todas las medidas de seguridad adecuadas", ha manifestado Ribó, que ha añadido que así "València da un paso más en la salida del túnel en el que nos encontramos a causa de la covid-19, gracias a las buenas cifras de la incidencia del coronavirus".

De hecho, ha concretado, que según las últimas estadísticas en València este indicador es menor de 30, mientras que en Madrid llega a 210. "Cien veces más, pues está claro, si no tenemos turistas, no es por culpa de nuestro trabajo sino del que no han hecho otras comunidades que se dedican a otros trabajos", ha lamentado Joan Ribó.

"Con todo en la ciudad de València trabajamos para normalizar la situación, con todas las medidas que establezca la autoridad sanitaria competente", ha concluido el alcalde, al celebrar la recuperación de la política de puertas abiertas que durante el año 2019 supuso que un total de 89.463 personas (residentes y visitantes) se acercaron el Ayuntamiento y al balcón municipal.