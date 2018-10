Puig acusa a Rajoy de venir a València de "turismo partidista" y "boicoteando una huelga justa por la igualdad"

Actualizado 08/03/2018 15:02:11 CET

Le pide que use el foro del PPE para decir a Feijóo que con igual financiación que Galicia, la Comunitat tendría la mitad de deuda

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, venga hoy a València, sin reunirse con los legítimos representantes de los valencianos, para "hacer turismo partidista" y que al mismo tiempo "esté boicoteando una huelga justa a favor de la igualdad".

Además, ha exigido a Rajoy que aproveche que en el foro del Grupo Popular Europeo (PPE) que se celebra en València también asiste el presidente de Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para decirle que si la Comunitat Valenciana tuviera la misma financiación que Galicia, tendríamos la mitad de deuda y si Galicia tuviera la misma financiación que la Comunitat, tendría el doble. "Por un día, que defienda los intereses de los valencianos", le ha reclamado.

El jefe del Consell se ha pronunciado así en la sesión de control en las Corts valencianas marcada por la jornada de huelga feminista que ha comenzado con unas palabras del presidente del parlamento valenciano, Enric Morera, en las que ha recalcado que este 8 de marzo se celebra "el día de la mujer con independencia de la posición de cada grupo" ante los paros y que, por ello, hoy es "buen día para recordar las resoluciones aprobadas por Les Corts en favor de la mujer".

Puig, que ha recalcado que preside "el primer Consell paritario de la historia", ha recalcado que la huelga ya ha ganado porque "el debate de hoy real en la calle, a pesar del PP que ha hecho lo imposible, es la desigualdad entre hombres y mujeres". Así, ha recalcado que ante este debate "solo hay dos vías: machismo o feminismo, no hay otra" y no "el hembrismo" que, según ha señalado, defiende la presidenta del PP, Isabel Bonig.

Así, ha recalcado que, como decía Clara Campoamor, "el feminismo es una cuestión de democracia porque si no hay igualdad no hay democracia real". Puig ha apuntado que hoy se celebra este día en más de 170 países y que el Consell apoya las reivindicaciones de esta huelga, así como tanto a las mujeres que la secundan como aquellas que, pese a compartir estos principios, por "su situación no pueden parar".

"MUCHO TIEMPO OLVIDADA"

De igual modo, ha recalcado que "la mayoría de la sociedad" comparte los motivos de la huelga, porque la mujer ha estado "mucho tiempo olvidada, cobra un 25% menos, trabajar el doble, fuera y dentro de casa sin reconocimiento salarial" pero ha recalcado que hay mujeres que ya rompen ese techo de cristal como Mavi Mestre, rectora de la UV y primera rectora de una universidad pública valenciana.

Sin embargo, pese a esta realidad, ha lamentado que hay políticos que, aunque deben representar a toda la sociedad, "han faltado a la mitad del país, hablando de huelga a la japonesa o que no se entienden los paros de hoy cuando las mujeres están en un momento mejor". "Sin duda la huelga feminista ya ha ganado porque todos los medios de comunicación hablan de los problemas reales y es un paso adelante porque lo importante no es solo hoy, sino mañana", ha apostillado.

Por ello, ha señalado que "a los logros" del Consell deben seguir reformas legislativas y constitucionales para incluir estos derechos en la Carta Magna porque "no puede haber españoles de primera y españolas de segunda".

HISTORIA, CON LA PRIMERA PRESIDENTA

Por el contrario, la portavoz popular, Isabel Bonig, ha replicado a Puig que "historia será cuando usted se vaya y haya la primera mujer presidenta de la Comunitat" y le ha preguntado si en las próximas elecciones cederá su puesto de candidato a la Presidencia a una mujer.

Bonig ha recalcado que las dos únicas mujeres portavoces de las Corts, ella y la síndic de Cs, Mari Carmen Sánchez, hoy sí trabajan porque "todo" lo que han conseguido las mujeres "ha sido a través del trabajo" y, en ese sentido, ha recordado que ya ha habido tres rectoras mujeres en universidades privadas valencianas.

Por ello, ha afirmado que al 66 por ciento de los valencianos le preocupa el paro, las listas de espera sanitarias y la educación, y el chantaje lingüístico del valenciano" y que tras los varapalos del Tribunal Superior de Justicia por esta última cuestión, Puig debe "disolver Les Corts y convocar elecciones" porque preside un gobierno "agotado y paralizado".

Por el contrario, ha destacado que el PP ha creado dos millones de trabajos para las mujeres y ha conseguido bajar la brecha salarial en cuatro puntos, "una de las mejoras de Europa". "Eso es luchar contra la desigualdad ", ha constatado.

LE RECUERDA A CAMPS

Puig le ha contestado que tras esta alocución le recuerda al expresidente Francisco Camps porque "viven en su mundo y nada de lo que dice tiene que ver con la realidad". "A su pesar suyo, el empleo en la Comunitat va mejor", ha evidenciado.

Por su parte, el portavoz de Compromís Fran Ferri, que ha recordado que su grupo hay más diputadas que diputados, ha querido también mostrar su solidaridad con aquellas que sí que secundan la huelga y también a aquellas que no pueden secundar esta "iniciativa global" y que ya se puede calificar de "éxito absoluto" porque ha conseguido que "el feminismo esté hoy en la calle". De hecho, más del 80 por ciento está a favor de la huelga porque es "evidente que sobran los motivos".

"No es justo que las mujeres sean asesinadas por ser mujeres, que tengan que demostrar el doble para tener la mitad, o que cobren menos solo por ser mujer", ha evidenciado Ferri, que ha recalcado: "Los derechos no se regalan se luchan".

Por ello, ha arremetido contra "la campaña de la derecha en contra de la huelga" y ha constatado que el PP y Cs están "una vez en contra el feminismo y la igualdad". "Claro que sí es una huelga feminista, porque defiende las ideas de la igualdad y de la dignidad humana", ha recalcado. Además, ha criticado la alternativa del PP de hacer una huelga a la japonesa. "Es tan absurdo este argumento que hasta Rajoy ha tenido que salir a desautorizarlo", ha constatado.

Del mismo modo, el síndic de Podemos, Antonio Estañ, ha brindado también su apoyo a todas las mujeres haga huelga o no y ha recalcado que esta huelga "ha ganado porque reivindica algo tan sensato y simple como acabar con la desigualdad, la injusticia, la lacra de la violencia y pone encima de la mesa un trabajo invisible como es el de los cuidados".

"La huelga ya ha ganado porque el movimiento feminista ha marcado la agenda política, ha hecho moverse a Rajoy incluso a emerger a la Virgen María como una activista más", ha constatado. Estañ ha recalcado que ahora es responsabilidad de los políticos "traducir estas demandas en logros concretos que verdaderamente transformen nuestra sociedad".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Mari Carmen Sánchez, ha manifestado que es "de justicia" rendir un "homenaje a todas las mujeres que han luchado y que luchan para que no resulte extraordinario que hoy una mujer esté trabajando hoy desde las instituciones". En la misma línea, el también diputado de su grupo Emigdio Tormo ha querido poner en valor que Cs tiene una síndica mujer como portavoz, por lo que en temas de igualdad "lecciones ninguna", ha subrayado.

En este punto le ha contestado el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, para dejar claro que "esta huelga es gran éxito porque no va a tener derrotados ni derrotadas". Así ha explicado que "en un acto de responsabilidad y visibilización de la huelga", el hecho de que no hayan venido las responsables del gobierno del Botànic "es un gesto político que no prejuzga lo que hagan el resto de mujeres".