Puig advierte de "actuaciones contundentes" contra fiestas: "No hay Nochevieja ni Tardevieja"

Avisa de que si empeora la situación "serán necesarias más pronto que tarde" nuevas restricciones

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRRSS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advertido de "actuaciones contundentes" contra fiestas que no respeten las restricciones existentes y ha remarcado: "No hay Nochevieja ni Tardevieja".

Así se ha pronunciado Puig este miércoles tras mantener una reunión de coordinación de seguridad con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, representantes de la Policía Nacional y Autonómica, Guardia Civil y concejales de seguridad de Alicante, Castellón y Elche para establecer el operativo especial para los próximos días.

Puig ha resaltado que es fundamental "tomar conciencia de la situación que vivimos" puesto que sino "serán necesarias más pronto que tarde nuevas restricciones que afectarán a la vida y la economía". Así, ha advertido que las restricciones existentes "pueden ir más allá" aunque les gustaría que no fuera necesario, y ha anunciado una reunión de la comisión interdepartamental --el organismo del Consell en el que se han adoptado las últimas restricciones-- para el inicio de la semana que viene.

En este sentido, ha incidido en que actualmente existen "medidas estrictas que hay que hacer cumplir" y ha asegurado que "la inmensa mayoría de la población sabe lo que nos jugamos", por lo que ha apelado a la "corresponsabilidad". "Confío en la sociedad valenciana y estoy convencido que se hará el esfuerzo común para salir de esta situación tan extraordinariamente complicada", ha aseverado.

Por ello, ha incidido en que "hay que despejar cualquier pensamiento de que estamos ante una Nochevieja normal". "En absoluto, no lo estamos, no hay Nochevieja ni Tardevieja", ha agregado. "No hay la fiesta que siempre hemos entendido que es Año Nuevo", ha zanjado al tiempo que ha "suplicado" a los ciudadanos que "atiendan a esta siutación".