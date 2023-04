Puig afea al PP que intente "quebrar el funcionamiento de las instituciones" por "boicotear" la renovación de organismos

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afeado al PP que haya intentado "quebrar el funcionamiento de las instituciones" al haber "boicoteado" la renovación de órganos estatutarios y ha expresado su deseo de "renormalizar la situación" con "otra dirección del PP".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios este martes, donde ha indicado que es "absolutamente necesario" que se renoven los organismos en su momento y ha destacado su papel en la "fortaleza del autogobierno".

Por ello, ha indicado que le hubiera gustado que "cuando se acaben los mandatos de unos miembros se renueven", algo que fue "posible con la anterior dirección del PP y "ahora ha sido imposible" porque la actual ha decidido "boicotearla".

"Lo que ha pasado no es comprensible. Teniendo más representación política en la anterior legislatura, se consensuó, y ahorea que tienen menos representación, no han sido capaces de acordar en los mismos términos. No tiene explicación, espero que con una nueva dirección se pueda acordar", ha agregado.

En este sentido, se ha preguntado "por qué la anterior sí era capaz de aceptar unas reglas y la actual no". Sin embargo, se ha mostrado seguro de que "dentro de unos meses se podrá acordar".