Puig: "Alicante ha sufrido mucho en términos políticos y no podemos perder más tiempo en batallas estériles"

Publicado 22/02/2019 12:52:54 CET

ALICANTE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha reclamado a su partido, ante las primarias que se van a celebrar en Alicante, no perder "más tiempo en batallas estériles" para centrarse en "cómo ser más útiles a la ciudadanía". "Esta ciudad ha sufrido mucho en términos políticos y no podemos perder más tiempo en batallas estériles".

Puig se ha pronunciado así, este viernes en Alicante, cuestionado sobre el proceso de primarias que se sigue en la ciudad para elegir al candidato a la Alcaldía y tras la denuncia de seis personas sobre problemas para tramitar su alta en el partido y poder ejercer su voto en las elecciones internas de este domingo.

Preguntado por la situación de esas seis personas, Ximo Puig --donde ha presentado el proyecto para rehabilitar un tramo del TRAM y convertirlo en la nueva Línea 5 entre plaza del Mar y plaza de la Coruña (playa de San Juan)-- ha defendido que "claro" que deben ser atendidas: "Hay que atenderlas a todas naturalmente".

No obstante, ha agregado que, aunque no tenía "ni idea" de la situación, "son seis personas, y a cada persona hay que buscarle una solución, pero no veo que sea una catástrofe", ha razonado.

"Creo que este no es el problema fundamental de la ciudad de Alicante en este momento; es mucho más importante lo que les hemos anunciado ahora --en referencia a la puesta en marcha de la Línea 5 del TRAM--, que esta cuestión en la que el domingo los ciudadanos que son militantes del PSPV van a decidir y perfecto", ha apuntado.

Y ha afirmado: "Lo que tenemos que mirar ya como partido socialista es cómo podemos ser más útiles a la ciudadanía; esta ciudad ha sufrido mucho en términos políticos, es una ciudad que tiene unas oportunidades enormes y no podemos perder más tiempo en batallas estériles".

VISIÓN "ABIERTA Y PROGRESISTA"

Cuestionado sobre las primarias del domingo, Puig ha considerado que "lo más importante" es que de ellas debe salir la "mejor propuesta para la ciudad". Para Puig, Alicante "merece" una "visión abierta, progresista y tolerante e integradora", y ha manifestado que "eso" es lo que presentará el PSPV local en las municipales de mayo. Por ello, ha insistido en poner "siempre" el interés general "por encima" del interés partidario.

Cuestionado sobre las críticas de Eva Montesinos y José Asensi, que atribuyen al 'aparato' del PSPV querer imponer al independiente Paco Sanguino, el secretario de los socialistas valencianos se ha preguntado: "En absoluto, ¿el aparato del partido quién es?".

Así, ha sostenido que los militantes serán los que decidirán. "Y, en cualquier caso, es evidente que queremos que haya la mejor candidatura posible. No solo un candidato sino una candidatura, porque lo importante es la ciudad de Alicante". "Pienso que los partidos tenemos que poner encima el interés general que cualquier interés de carácter particular", ha agregado.