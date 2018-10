Puig anima a Sandra Gómez y al PSPV a "comerse València" y "reconectar con la ciudadanía"

Actualizado 24/02/2018 15:50:44 CET

La nueva secretaria general en València apuesta por una "pequeña gran revolución" dentro del partido

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana y jefe de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha animado a la nueva secretaria general del PSPV-PSOE en València, Sandra Gómez, y a su Ejecutiva a salir del congreso comarcal de la formación para "comerse València, cada calle, cada barrio", así como a "trabajar incansablemente para que el partido reconecte con la ciudadanía".

Así lo ha manifestado durante la inauguración este sábado del congreso comarcal del PSOE en València, que ha congregado en la sede de UGT a militantes, dirigentes socialistas y al secretario general de este sindicato en la Comunitat, Ismael Sáez, y su homólogo en CCOO, Arturo León.

Antes de participar en el acto, Puig ha asegurado ante los medios que Sandra Gómez es el "futuro" y ha instado a la dirigente y a su Ejecutiva a que "abran absolutamente este partido a todos los rincones" y a "todas las personas que necesitan de verdad un instrumento para garantizar su empleo, seguridad, sus posibilidades de futuro y la igualdad de oportunidades, valores que representa el partido socialista".

Durante su intervención, el también secretario general del PSOE en la Comunitat ha reivindicado un partido "abierto, no cerrado en sí mismo", para el que hace falta un "proceso de conexión en València", una ciudad que "se merece un PSOE como el que va a interpretar" Sandra Gómez.

Bajo este prisma, ha afirmado que los socialistas necesitan "aumentar el pueblo progresista, recuperar el pueblo de izquierdas" y "avanzar para superar las desigualdades y los nuevos retos", como el cambio climático, el envejecimiento demográfico o la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Los congresos de la formación "no pueden verse únicamente como debates orgánicos, sino que deben servir para poner de nuevo en el centro de las prioridades, las reivindicaciones, las necesidades y los valores de los ciudadanos", ha defendido.

"Empezamos hoy un proceso de conexión con València como nunca antes habíamos visto", ha subrayado el 'president', antes de recordar que "la razón de ser socialistas es precisamente ser transformadores y lograr impulsar un proyecto de libertad, igualdad y de oportunidades para los ciudadanos".

"CONTENTOS", PERO "JAMÁS TRIUNFALISTAS"

Ximo Puig ha pedido a los socialistas "esfuerzo y unidad para conseguir que la Comunitat sea una tierra llena de oportunidades en la que todos los niños cuenten con la mejor educación posible, los jóvenes con el mejor trabajo posible y los valencianos con la posibilidad de ser líderes en tecnología e innovación".

Asimismo, el presidente de la Generalitat ha resaltado los "progresos alcanzados esta legislatura", que "deben durar más allá de cuatro años". "Estamos contentos con el trabajo hecho, pero jamás triunfalistas porque queda mucho por hacer", ha puntualizado.

"Somos un Gobierno socialista que está cumpliendo sus objetivos", ha remarcado. En este sentido, se ha referido a aspectos como que "aquí ya no se paga el copago farmacéutico" y que "hay padres que ya no pagan los libros de los niños".

El Consell está "trabajando por el empleo" y "generando un entorno de honradez", de "transparencia" y de "estabilidad política" para las empresas. No obstante, ha reclamado a los empresarios que "ya es hora de empezar a subir los salarios".

"Hemos avanzado mucho más de lo que muchos nos veían capaces, porque desde principios de la legislatura se han creado 190.000 nuevos puestos de trabajo, se está reduciendo la pobreza tres veces más rápido que en el resto de España y se han incrementado los salarios un 2'6%, mientras que en España se han reducido un 0'1%", ha destacado.

"LA LEALTAD ES DE IDA Y VUELTA"

Puig ha instado a la Ejecutiva en València a "colaborar" para "lograr que prevalezca" el "proyecto de futuro" socialista, y así "acabar con la injusta situación de todos aquellos trabajadores que tienen un sueldo muy inferior al que merecen". "La Comunitat necesita mirar hacia la izquierda", ha asegurado, antes de añadir que se esto se debe hacer "sumando internamente y fuera".

El líder de los socialistas valencianos "un PSPV que lidere el proyecto social de la ciudad de Valencia y de la Comunitat y un Gobierno central que asuma de forma urgente el cambio del modelo de financiación".

"No vamos a consentir que se nos continúe maltratando", ha apostillado. "No nos lo merecemos. No queremos ser más que nadie pero no pueden venir adarnos lecciones", ha indicado, antes de enfatizar que "la lealtad es de ida y de vuelta".

"UNA PEQUEÑA GRAN REVOLUCIÓN" PARA EL PSOE

Por su parte, Sandra Gómez ha asegurado que los socialistas vuelven a "sentirse orgullosos" de un Consell "que mira por los intereses de todos", frente a anteriores legislaturas de una "derecha rancia, antisocial y corrupta".

La nueva dirigente del PSPV ha llamado a "cambiar el partido" porque València "necesita algo distinto". "No me presenté para que no cambiara nada, si hacemos siempre lo mismo conseguiremos lo de siempre", ha destacado.

"Tenemos que revolucionar un poco el partido, hacer una pequeña gran revolución", ha enfatizado, antes de manifestar que no cree en un "partido endogámico, sino en un partido en constante apertura". "Solo así podremos ganar", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que el congreso comarcal y su nombramiento son el "principio de un nuevo Partido Socialista que va a ganar porque sabe quién es y a quién representa". "Y vamos a hacerlo volviendo a ilusionar", ha agregado.

"Tenemos que hablar menos de nosotros mismos y más de los otros", de los "jóvenes cuyo esfuerzo no ha sido premiado", de los pensionistas que merecen una jubilación digna" y de las mujeres, ha reivindicado.

Gómez ha afirmado que es "todo un honor" tener la "responsabilidad de ser secretaria general de los socialistas en València y, además, la primera mujer" en ocupar este cargo, un hecho que ha agradecido a "todas las mujeres que abrieron el camino".