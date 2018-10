Puig sobre una candidatura de Camps a la alcaldía: "Los valencianos no queremos volver al paradigma de la corrupción"

Publicado 28/09/2018 14:39:02 CET

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado este viernes, preguntado por la disposición mostrada por el exjefe del Consell, Francisco Camps, a presentarse como candidato 'popular' a gobernar el consistorio, que "los valencianos no queremos volver al paradigma de la corrupción y del despilfarro".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, después de que Camps haya asegurado que estaría "encantado" de ser candidato del PP a la Alcaldía de València si las bases y sus compañeros de partido se lo pidieran. Puig ha participado junto al primer edil de València, Joan Ribó, en el acto institucional de presentación de la candidatura de 'El Regadío histórico en l'Horta de Valencia' a ser reconocida por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.

Puig ha remarcado que "la vuelta al pasado no se va a producir", porque los valencianos no quieren "volver al paradigma de la corrupción y del despilfarro, a lo que significó la peor parte de la historia de nuestro gobierno". "Los ciudadanos de València se merecen alcaldes decentes como el que hoy tienen", ha destacado.

Del mismo modo, preguntado por la posible causa de que el expresidente de la Generalitat "no se dé por vencido", ha dicho que la desconoce: "No me dedico al análisis psicológico", ha zanjado.