Puig cree que hasta que no pasen las municipales no se podrá comenzar a definir el nuevo Consell

Publicado 07/05/2019 20:51:44 CET

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funciones y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que "todavía no" se han iniciado las negociaciones con Compromís y Podemos para conformar un nuevo Consell, y aventurado que hasta que no pasen las municipales del 26 de mayo no se podrá comenzar a definir.

Así, ha señalado que para la semana que viene habrá conversaciones para la composición de la Mesa de les Corts y ha dicho: "También es cierto que estamos en una campaña electoral", por lo que "cuando pasen las elecciones se irá aterrizando y vamos a ver cuándo se puede empezar a definir".

Además, ha reconocido que "en estos momentos, todavía no" se ha propuesto algún día de inicio para esas conversaciones.

A preguntas de los medios en Alicante sobre si las negociaciones arrancarán antes del día 26, Puig ha dicho: "No lo sé, no depende solo de nosotros, depende un poco de todos y del calendario que sea aceptado por todos".

El secretario del PSPV, que ha asistido a la presentación de la candidatura socialista al Ayuntamiento con Paco Sanguino como cabeza de lista, ha precisado, además, que no existe todavía un día para el inicio.

"Ha habido contactos personales; creo que lo que es importante es que haya un buen clima de negociación y sobretodo pensando en la ciudadanía y atendiendo a aquello que han dicho los ciudadanos en las urnas", ha agregado.

Finalmente, cuestionado sobre si el resultado de las municipales puede afectar a la conformación del nuevo Consell, Ximo Puig ha estimado que "no tiene por qué afectar". "Los resultados que afectan en cada marco son los resultados de las elecciones correspondientes; creo que es el ámbito en el que debemos movernos", ha apuntado.