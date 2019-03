Puig cree que la sentencia del Supremo se ha leído "interesadamente" porque "no liquida el trasvase"

Publicado 21/03/2019 13:42:26 CET

ALICANTE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el plan hidrológico del Tajo se ha leído y utilizado "interesadamente" porque "en ningún caso liquida el trasvase", ya que cree que está "bien planteado desde el punto de vista legal" y no atiende a las reclamaciones planteadas.

Puig, que ha reconocido que no se podrá recurrir la sentencia, porque la Generalitat no estaba personada, sí ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" a los agricultores de la Vega Baja. "No hay ningún tipo de temor porque el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable y va a continuar en plena vigencia", ha aseverado.

Ahora bien, ha remarcado que "es cierto que algunas cosas se hicieron mal y que hay que regular de otra manera lo que es el sistema", ha reconocido y ha precisado que ello "no significa que no haya una jerarquización clara de sus usos" y que "no afecta a cuestiones territoriales" o a nuevas concesiones.

Para Puig, deben respetarse las concesiones actuales en la comarca alicantina de la Vega Baja, pero también en Murcia y Almería. Así lo ha defendido a preguntas de los periodistas tras un acto en Orihuela (Alicante), donde ha clausurado la presentación del anuario 'La economía alicantina tras la recesión', elaborado por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante.

"Desde luego no es la mala noticia que se quiso presentar", ha subrayado el jefe del Consell, para asegurar que el Gobierno valenciano estará "extremadamente vigilante" para "desde la concertación revehicular la normativa".

UN RÍO "LO MÁS VIVO POSIBLE"

También ha mantenido que los caudales ecológicos "también tienen ser flexibles", como dice la sentencia: "Todos queremos que el río sea lo más vivo posible". "Para nosotros, que estamos abajo, nos interesa que el río esté bien; pero para eso todas las comunidades se deben concertar desde el acuerdo y empezando por depurar todos más", ha defendido.