Puig dice que no hay conflictos partidarios sobre Intu Mediterráneo sino criterios diferentes, normales en democracia

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha descartado este miércoles que haya conflictos partidarios sobre el proyecto de centro comercial Intu Mediterráneo previsto en Paterna sino que son criterios diferentes que defienden dos conselleries con intereses diferentes y que se enmarca en la normalidad democrática.

Puig, en À Punt NTC Matí, se ha referido a las declaraciones manifestadas por la consellera de Obras Públicas, Mª José Salvador, que no le gusta el mensaje que compartió en Twitter el director general de Comercio, Natxo Costa, en el que pedía a la compañía que proyecta el macrocentro comercial en Paterna (Valencia) se fuera a su casa --"Intu Go Home"--, ni tampoco las declaraciones "en primera persona o en segunda" de responsables del Consell "menospreciando" la inversión, proyecto sobre el que no se ha pronunciado aunque "tiene que tramitarse y, si cumple la normativa vigente, se aprueba y se autoriza".

Preguntado sobre estas diferencias manifestadas entre departamentos de la Generalitat ha señalado que "no es que haya conflictos. Como en todos los gobiernos, de mayoría o monocolor, a veces hay criterios diferentes, eso es la normalidad democrática".

Ha señalado que son fricciones de departamentos que defienden intereses diferentes porque defienden a sectores diferentes, y tras apuntar que no hay uniformidad y hay partidos diferentes al frente de los departamentos, ha subrayado que las instituciones no deben ser partidistas.

Ha indicado que a las instituciones hay que preservarlas del partidismo y hay que defender la estabilidad jurídica. "A cualquier proyecto el gobierno tienen que dar salida desde la ley y las normas, desde la legalidad y así será si cumple las normas" ha señalado Puig tras subrayar que no conoce "en profundidad" el proyecto.