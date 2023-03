Puig sobre el "eje de la prosperidad" con Madrid que quiere Ayuso: "Fue el de la corrupción y una gran catástrofe"

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha respondido este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reclamó un "eje de prosperidad" entre ambas autonomías tras las elecciones del 28 de mayo bajo "valores como la libertad", a la que ha recordado que, en realidad, con los expresidentes Francisco Camps, Esperanza Aguirre y Jaume Matas lo que hubo fue un "eje de la corrupción y una gran catástrofe".

Asimismo, y preguntado por qué le parece la estrategia del PP de que las elecciones del 28 de mayo pueden ser un "trampolín" para que su presidente, Alberto Nuñez Feijóo, llegue a la Moncloa en las generales, ha dicho que la Comunitat Valenciana "no tiene que ser un trofeo para nadie ni un paso para ir a otro lugar" ya que "lo que se juegan los valencianos es suficientemente importante por sí mismo como para pensar en clave estatal".

"Hay gente que piensa que las elecciones generales son las únicas importantes, pero pensamos que cada elección tiene su legitimidad, y en el Palau de la Generalitat se ve lo que es la Comunitat Valenciana", que es una autonomía "que ha dado un salto hacia delante considerable", ha expuesto en una entrevista en À Punt recogida por Europa Press.

El 'president', que ha rechazado que se esté ya en campaña electoral, ha señalado que a partir de este jueves se puede firmar la disolución de Les Corts y la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas, un trámite que llevará a cabo entre el jueves y el lunes "en el momento oportuno". "Pero gobernaremos con certeza para todos los valencianos hasta el ultimo momento", ha defendido.

Puig ha subrayado que desde 2015 todos los indicadores han mejorado en la Comunitat y "eso es el aval". "Lo importante es lo que haremos a partir de ahora, que los valencianos vivan lo mejor posible y eso es la seguridad que queremos propiciar", ha dicho, para recordar que la legislatura empezó con la DANA en la Vega Baja, llegó después la pandemia de covid y acaba con crisis añadidas como la provocada por la guerra de Ucrania.

MEJORES INDICADORES

Pese a todo, hay 400.000 personas más trabajando en la Comunitat Valenciana; todos los indicadores sociales y económicos están mejor y la autonomía, "desde corresponsabilidad de la sociedad", ha sido "capaz de dar dos pasos adelante". A su juicio, "se trata de avanzar porque esta década puede ser decisiva" y hay grandes proyectos como el de la gigafactoría de Sagunto, al que se une la "fuerza" de las pymes y empresas valencianas que "hace que la creación de empleo sea una oportunidad para que el pleno empleo sea realidad".

"Si tenemos confianza, tenemos un gran futuro; lo que se jugará en las elecciones es si continuamos avanzando en sanidad o miramos cómo hay otras CCAA que la reducen" o si se avanza en una educación de calidad. Así, frente al "eje de prosperidad" que defiende Ayuso, ha señalado que en Madrid hay "gran desmantelamiento" de la sanidad y la educación y está perdiendo población.

"No voy contra ninguna CCAA; no se trata de hacer ningún frente contra nadie, pero ese no es el ejemplo que necesitan los valencianos, que tenemos que aprender de las regiones más avanzadas de Europa y por eso estamos reindustrializándonos", ha dicho, y ha añadido: "Mirar a quienes lo que quieren es que haya más fractura de la sociedad y más desigualdades, no es el camino adecuado".

A su juicio, del pasado es "mejor huir" pero considera que de esta forma "se ha explicitado lo que se debe hacer en las elecciones: si mirar hacia al pasado que aún está en los tribunales o hacia el futuro de cohesión y con un proyecto para la mayoría".