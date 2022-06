Puig: "La elección de Ford consolida a la Comunitat como un referente de la industria de la automoción"

Señala que la Generalitat seguirá invirtiendo en Almussafes como hasta ahora "dentro de los márgenes que permite la UE"

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado este miércoles que la elección de Ford de la planta valenciana de Almussafes para los nuevos coches eléctricos es "un hito histórico y trascendental" para la economía y empleo y que, junto a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, sitúa a la Comunitat Valenciana como "un referente en la industria de la automoción y nos consolida como polo de sostenibilidad europeo".

Puig ha ofrecido una rueda de prensa para valorar la "gran noticia muy esperada" de que Ford fabricará en Almussafes, frente a la alemana de Saarlouis, la nueva generación de coches eléctricos desde mediados de década, lo que, ha recalcado, "consolida el empleo de 25.000 familias, nos impulsa hacia la movilidad eléctrica y garantiza el futuro de una industria esencial" para la economía valenciana.

"La excelencia de la planta ha convertido a Ford Almussafes en la factoría más competitiva de Europa y a la Comunitat Valenciana en un espacio seguro para invertir y en referente de la nueva industria de la automoción", ha recalcado.

Puig ha agradecido a la compañía "su apuesta decidida" por la Comunitat Valenciana en este "proceso tan difícil" y ha asegurado que la Generalitat "siempre ha colaborado y seguirá invirtiendo" en la planta valenciana "dentro de los márgenes que permite la UE", aunque no ha cuantificado las ayudas por las cláusulas de confidencialidad.

No obstante, ha advertido de que aunque con esta decisión ya "no vemos el abismo en el futuro" esta industria está "en una encrucijada muy grande por la descarbonización el camino no será fácil". "Pero --ha recalcado-- ahora estamos en disposición de dar batalla y de intentar ganar".

El president ha trasladado un agradecimiento "muy especial" a los responsables de la factoría Ford Almussafes, Ford España y Ford Europa, y en concreto a Dionisio Campos --nuevo director de Fabricación de Ford España-- que ha dirigido este proceso, así como al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su "implicación y respaldo", y a los sindicatos y trabajadores con una mención a Carlos Faubel, secretario general de UGT, sindicato mayoritario en la planta valenciana.

Puig ha recalcado que quien ha ganado con esta decisión es "la excelencia de esta planta, la factoría más competitiva de Europa, pero también la Comunitat Valenciana" y al respecto ha subrayado que esta decisión ha sido posible gracias a que la Comunitat es "un espacio seguro para invertir y una tierra de oportunidades".

"No es una noticia cualquiera porque ni Ford es una empresa cualquiera, ni el automóvil es una industria cualquiera, sino que

este sector promueve las mayores transformaciones y es un sector motor para toda la economía", ha recalcado. Así, ha apuntado que atrae a 120 empresas, genera 24.500 empleos directos y el 11% de nuestro PIB.

Puig ha destacado que la decisión de Ford es fruto de "meses de intenso y discreto trabajo" y de negociaciones en València, Madrid, Colonia y en EEUU y al final de este proceso "con tanta incertidumbre hemos ganado hoy los valencianos". "Somos un territorio amable para la inversión, para los que quieren instalarse en esta tierra y contribuir al progresos de la Comunitat, somos una tierra de ganadores y hoy es día para sentirnos orgullosos de vivir y trabajar en la Comunitat Valenciana", ha remarcado.

"CONFINAZA Y CREDIBILIDAD"

Para ello, ha apuntado que el sector público y privado "deben trabajar juntos y generar un espacio de confianza y credibilidad" y eso, ha subrayado, "eso es lo que la Comunitat ha logrado desde el diálogo social, el acuerdo y con serenidad". De hecho, ha recordado que si hace solo un año "todo estaba en riesgo, la viabilidad de Almussafes era una incertidumbre y no estábamos en carrera de la gigafactoría, hoy Volkswagen y Ford nos han elegido y nos permiten mirar hacia delante con el gran objetivo que todos los valencianos tengan derecho al empleo y con él el mejor proyecto de vida construido desde la libertad".

Preguntado por qué ha ofrecido la Generalitat a Ford para que escogiera Almussafes, ha señalado que la multinacional ha adoptado esta decisión "teniendo en cuenta todos los parámetros, la competitividad de la empresa y el entorno y en ese entorno nosotros hemos generado credibilidad". "Desde el principio la Generaliat siempre ha apoyado y trabajado junto a Ford, hemos invertido históricamente y seguiremos invirtiendo porque esta planta es un motor de crecimiento para nuestra economía", ha insistido.

Ford ha señalado que competir con Alemania ha sido "una carrera muy dura" porque el Gobierno del Sarre "ha tenido una actitud muy proactiva", pero ha resaltado que la Generalitat, en un camino dirigido por For Almussafes y Ford España, han trabajado desde "la prudencia y la confianza, que han sido fundamental para llegar hasta aquí gracias a nuestra credibilidad y demostrando que somos los más competitivos". Asimismo, ha descartado que la elección de Volkswagen por Sagunto haya influido en la multinacional americana: "Es un hecho más, todas las sinergias suman, pero la confianza de Ford la tenía antes".