Puig insiste en el diálogo con Cataluña y pide una reflexión seria al Govern: "No hay espacio fuera de la legalidad"

Publicado 19/12/2018 15:08:03 CET

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en la necesidad de "buscar un espacio de diálogo" entre Gobierno y Cataluña para resolver la situación, al tiempo que ha pedido al Govern "hacer una reflexión seria" y actuar como un gobierno cumpliendo la ley y garantizando la seguridad de los ciudadanos".

Puig se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, al ser preguntado sobre su postura respecto a la situación en Cataluña y si su apuesta es por el diálogo, a lo que el 'president' ha señalado que, a su juicio, "la acción del gobierno para mejora la situación territorial en España, en concreto el conflicto con Cataluña, es correcta".

Para Puig, "las recetas empleadas por gobiernos anteriores han resultado nefastas" y "la política inspirada en el 'aznarismo' que ahora quiere imponer la triple derecha española es negativa porque lo único que hace es provocar más confrontación" como también proponen "grupos y dirigentes en Cataluña que "también están actuando en el ámbito de la confrontación".

"Frente a la bipolarización y la confrontación hay que buscar un espacio de diálogo dentro de la ley y ni un paso atrás respecto al cumplimiento de la Constitución pero dentro de ella las ideas se pueden debatir y avanzar", ha defendido Puig para quien "política es diálogo y ley" y, por tanto, "dentro de la Constitución cabe el debate, el diálogo y avanzar en soluciones".

En este sentido, ha señalado que el gobierno de Cataluña tiene "que actuar como un gobierno, cumpliendo la ley y garantizando la seguridad de los ciudadanos y dialogando con toda la comunidad" porque "no pueden dejar de comunicarse y dialogar con más del 50% de la población". "No se puede gobernar para una parte y el gobierno de España tiene que garantizar la convivencia que es lo fundamental y, para eso, hay que hablar".

El también secretario general de los socialistas valencianos ha manifestado que no ha mantenido contacto con miembros del ejecutivo catalán que, a su juicio, "tiene que hacer una seria reflexión". "No hay un espacio fuera de la legalidad democrática y, por tanto, desde la Constitución y la posibilidad de reforma que se puedan plantear se puede avanzar en las direcciones que la mayoría decidan, pero no puede haber solución democrática alterando la democracia que es alterar la Constitución sin cumplirla", ha reivindicado.

Por tanto, ha subrayado que hay que hacer "un ejercicio de racionalidad" porque, aunque ha señalado que "las emociones son muy importantes también en la política", pero "la racionalidad debe primar" porque sin ella "volveríamos a la prepolítica", ha zanjado.