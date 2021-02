Puig pide no excluir ninguna vacuna "venga de donde venga" y poner a las farmacéuticas "donde les corresponde"

Asegura que la vacunación de la privada estaba prevista "desde el principio" y que el objetivo es inmunizar a las personas más vulnerables

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este jueves que no hay que excluir ninguna vacuna "venga de donde venga", siempre que tenga aval científico, y ha exigido que no se vuelvan a repetir los retrasos en el envío de las dosis compradas por la UE, además de "poner a las farmacéuticas en el lugar que les corresponde".

La vacunación ha centrado gran parte de la sesión de control en Les Corts, la primera del año desde hace meses. Sus socios de gobierno han reclamado un reparto equitativo de las vacunas (Compromís) y liberar las patentes mediante una farmacéutica pública (Unides Podem).

Puig, también líder del PSPV, ha garantizado que el objetivo es vacunar primero a las personas más vulnerables como una cuestión de "decencia y justicia" y que en abril se pueda iniciar la "vacunación masiva" de todos los valencianos, como ya dijo hace unos días, para que "en el menor tiempo posible esté vacunada la inmensa mayoría de la ciudadanía valenciana".

Es más, ha afirmado ante las críticas de PP y Cs que la vacunación a los sanitarios privados estaba prevista "desde el principio: primero las residencias, luego los trabajadores sociosanitarios, sanitarios de primera línea, de segunda, de la pública y de la privada". "Queremos máxima inmunización de los más vulnerables", ha dicho.

Las residencias también son su "gran prioridad", con la previsión de que cuando acabe esta semana todos los usuarios de estos centros hayan recibido la primera dosis y a final de mes las dos. "La vacunación nos permite mirar al futuro con esperanza: estamos siendo de las comunidades más eficientes", ha destacado, con más de 90.000 vacunados y 200.000 dosis repartidas.

Para conseguirlo, Puig ha exigido que el reparto de dosis sea rápido y equitativo en Europa y que no se repitan los "episodios lamentables" de retrasos como en las últimas semanas. Ha pedido apoyar a la Comisión Europea y "al mismo tiempo, poner a las farmacéuticas en el lugar que les corresponde porque no se puede permitir que no se cumplan los acuerdos".

También ha abogado por no excluir ninguna vacuna que se desarrolle al margen de las ya aprobadas y ha garantizado que "cualquier, venga de donde venga, que tenga el aval científico, tendrá capacidad de ser ejecutada en la Comunitat". "Estamos seguros de que con las nuevas vacunas y la capacidad de los sanitarios, avanzaremos en la dirección correcta lo más rápido posible", ha confiado.

En clave europea, el presidente valenciano ha reiterado que hace falta "más Europa y una Europa diferente" avanzando hacia la unidad sanitaria en la UE similar al espacio Schenguen, algo que también cree que puede ayudar a la posterior reactivación económica y socia. Se ha preguntado además qué habría pasado si cada país hubiera distribuido sus vacunas sin un acuerdo general.

Más allá de las vacunas, ha defendido la necesidad de seguir con el plan de ampliación de infraestructuras sanitarias en la Comunitat ya iniciado con el Hospital Clínico de València. "Tenemos menos camas que la media española y muchas menos que la media europea", ha lamentado, algo que "tiene que acabar más pronto que tarde".

Y ante las críticas de la oposición, Puig ha garantizado que las reuniones entre las conselleras de Sanidad, Ana Barceló, y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, son "permanentes" para abordar los pinchazos en residencias, tras el encuentro que finalmente mantuvieron este martes.

COMPROMÍS PIDE CUIDADO CON LA DESESCALADA

En su intervención, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha hecho hincapié en que hay que "decir a la gente una verdad incómoda", que queda mucho camino para superar el virus y que "no es el momento de 'salvar' puentes en mayo o la Semana Santa" con la reanudación del turismo. "Mucho cuidado con la próxima desescalada", ha advertido.

Ha vuelto a exigir así que el Gobierno apruebe un nuevo decreto de estado de alarma que dé más herramientas a las comunidades autónomas, así como que reparta un nuevo fondo sanitario como en la primera ola. También ha planteado que Les Corts ejerza su derecho de ir al Europarlamento para exigir un reparto equitativo de las vacunas, "con los intereses de los ciudadanos por delante de las grandes multinacionales".

Ferri, ante las críticas de la oposición, se ha mostrado sorprendido con que "las derechas pidan no aplicar restricciones" y les ha preguntado cuál es su alternativa, si "saturar más las UCI o que hubiera 200 o 300 muertes al día en vez de cien", además de lamentar que su postura no sea como la de sus compañeros en Castilla y León. Y ha replicado al tono de Toni Cantó (Cs) que Compromís siempre será "la garantía para que discursos tan fascistas no entren nunca en el Consell".

UP EXIGE NO ESPECULAR CON LAS VACUNAS

Por su parte, la nueva portavoz de UP, Pilar Lima, ha coincidido en que lo primero es abordar la vacunación masiva y "después empezar a hablar de la normalidad" y ha reiterado su propuesta de que se liberen las patentes mediante una farmacéutica pública "La vacunación es la esperanza de mucha gente, no podemos especular con eso", ha defendido, "no puede depender de intereses privados".

Se ha preguntado por qué "las derechas" no valoran los retrasos de las grandes farmacéuticas --"quien calla otorga"-- y ha vuelto a condenar los casos "esos cargos públicos tan sinvergüenzas" que se vacunaron antes de tiempo.

Ximo Puig ha dado la enhorabuena a Lima por su elección y le ha deseado los "mayores éxitos" tras su primera intervención en pleno, además de agradecérselo en lengua de signos como primera portavoz parlamentaria sordomuda. También ha agradecido el trabajo de su predecesora, la todavía diputada 'morada' Naiara Davó, "en defensa de lo que nos une: una Comunitat más justa y solidaria".