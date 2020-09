Puig pide a la oposición que siga en el camino del acuerdo: "Nos salvamos juntos o nos hundimos separados"

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición para que no se aparten del camino del acuerdo iniciado en el pacto de la reconstrucción del pasado mes de agosto, recalcando que eso no supone "mordazas ni cheques en blanco": "Nos salvamos juntos o nos hundimos separados".

Esta es la reflexión final que ha lanzado el 'president' en su discurso en el Debate de Política General en Les Corts, que ha concluido señalando que si han comenzado el viaje juntos deben continuarlo porque "no tendría ningún sentido haber pactado los acuerdos de 'Alcem-nos' y ahora no concretarlos en las decisiones que aguardan".

"Se lo reitero: no pido mordazas ni cheques en blanco. Hagan oposición, es su deber y obligación, pero por el bien del futuro de los valencianos nos se aparten del camino", ha indicado Puig, que ha parafraseado a Rafael Altamira para lanzar a los diputados la pregunta: "¿Qué has hecho tú para que tu patria sea mejor?".

Además de este apunte final, Puig ha lanzado mensajes apelando al diálogo en otros momentos de su intervención y ha indicado que "en momentos tan extraordinarios como el presente, cuando una sociedad se juega su futuro, toda la sociedad tiene derecho a sentirse partícipe de la construcción de ese futuro".

"Señorías, es la hora de los puentes, no de los muros. Para todos, para gobiernos y para oposiciones. Como dice Amos Oz, llegar a un acuerdo es sinónimo de vida", ha indicado Puig, que ha rematado: "Quien no lo vea así no habrá entendido la excepcionalidad de este momento histórico".